Een formele identiteitscontrole heeft bevestigd dat de vrijdag in Colombia opgepakte man inderdaad de voortvluchtige Saïd R. is, zo meldt de politie zaterdag.

Het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie heeft Colombia om uitlevering van R. gevraagd. De procedure hierover zal naar verwachting "enige tijd" in beslag nemen.

Hoewel Nederland formeel geen uitleveringsverdrag met Colombia heeft, is uitlevering wel eerder gebeurd op basis van een VN-verdrag. Voor de aanhouding van R. heeft de Nederlandse politie nauw samengewerkt met de DIRAN - een speciale antinarcoticaeenheid van de Colombiaanse politie - en de Amerikaanse overheidsdiensten DEA en FBI.

Het Nederlandse team bestond uit zo'n honderd rechercheurs en specialisten. De man kon uiteindelijk worden aangehouden bij een flatgebouw in de Colombiaanse stad Medellín.

Voor gouden tip over R. was beloning van 100.000 euro uitgeloofd

R. wordt gezien als de rechterhand van de lang voortvluchtige Ridouan T. Voor de gouden tips over de verblijfplaats van beiden was een beloning van 100.000 euro uitgeloofd. Met de aanhouding van R. zitten alle kopstukken in het Marengo-proces vast.

R. wordt net als T. vervolgd in het Marengo-proces, dat draait om meerdere liquidaties en pogingen hiertoe. Het gaat hierbij om de moorden op Ronald Bakker (2015), Samir Erraghib (2016), Ranko Scekic (2016), Martin Kok (2016) en Hakim Changachi (2017).

Twee broers van R. zitten eveneens vast, net als veertien andere verdachten en natuurlijk T., die in december vorig jaar werd aangehouden in Dubai. De volgende zittingen vinden op 27 en 28 februari plaats in De Bunker in Osdorp.

Op 6 maart vindt uit veiligheidsoverwegingen een aparte zitting plaats, waarbij alleen de zaak van T. zal worden besproken.