De politie reageert vrijdag voorzichtig verheugd op de aanhouding van de lang voortvluchtige Saïd R., die als rechterhand van Ridouan T. in verband wordt gebracht met meerdere liquidaties. Woordvoerder Thomas Aling van de Landelijke Eenheid noemt het een mooie beloning voor de inspanningen, "als het hem blijkt te zijn, en dat lijkt erop."

De man is opgepakt in Colombia. Formele identificatie moet nog plaatsvinden, maar het lijkt er wel op dat R. de man is die is aangehouden.

Volgens Aling worden er op dit moment vingerafdrukken genomen om zijn identiteit te bevestigen.

Mogelijk volgt er later vrijdag nog een uitgebreider persbericht, maar in Colombia is het zes uur vroeger waardoor dit pas laat op de avond kan zijn.

R. wordt net als T. vervolgd in het Marengo-proces dat draait om meerdere liquidaties en pogingen hiertoe. Het gaat hier om de moorden op Ronald Bakker (2015), Samir Erraghib (2016), Ranko Scekic (2016), Martin Kok (2016) en Hakim Changachi (2017).

Twee broers van de man zitten eveneens vast, net als veertien andere verdachten en natuurlijk Ridouan T. De volgende zittingen vinden op 27 en 28 februari plaats in De Bunker in Osdorp. Op 6 maart is een aparte zitting voor alleen T.