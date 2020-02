De rivieren Maas en Waal hebben vrijdag en de komende dagen te maken met hoge waterstanden. Op sommige plekken kan het water tot wel 4 meter hoger dan normaal staan. Maar het hoge water staat los van de storm Ciara, die zondag tot onstuimig weer in Nederland leidt.

Doordat het onlangs veel heeft geregend in Duitsland, België en Frankrijk staat het water in de Nederlandse rivieren veel hoger dan normaal.

Om te voorkomen dat het water tot overlast leidt, laten waterschappen het rivierwater stromen in uiterwaarden, die daarvoor zijn bedoeld. Kuddes paarden en runderen moeten noodgedwongen tijdelijk verschillende natuurgebieden verlaten.

Ook zijn volgens de Unie van Waterschappen extra dijkwachten ingeschakeld. "Zij houden de situatie nauwlettend in de gaten", zegt een woordvoerder.

Reden tot zorg is er volgens de woordvoerder niet. "De verwachting is dat we dit probleemloos doorkomen."

Door storm kan rivierwater zee niet in

In de Waal wordt het hoogste waterpeil zaterdag verwacht. In de Maas zakt het water al iets.

Hoewel de hoge waterstanden losstaan van de storm die zondag over Nederland trekt, kan het vele rivierwater door de harde wind zondag niet in zee stromen.

Water stroomt altijd naar het laagste punt (vaak de zee). Maar doordat het zeewater door de wind wordt opgestuwd, komt het hoger te staan dan het rivierwater aan de monding van de zee.

Om te voorkomen dat het zoute zeewater het land instroomt, worden de Hollandsche IJsselkering en de Haringvlietsluizen zondag gesloten.

Waterpeil Amsterdam-Rijnkanaal met 5 centimeter verlaagd

Het overtollige rivierwater dat dan niet meer in zee kan stromen, wordt verdeeld over andere wateren als het IJsselmeer en het Amsterdam-Rijnkanaal.

In aanloop naar de storm van zondag is het waterpeil van het Amsterdam-Rijnkanaal al met 5 centimeter verlaagd, zodat meer water kan worden opgevangen.