Rond de duizend jongeren protesteerden vrijdag in Den Haag voor een beter klimaat. Dat is veel minder dan tijdens de klimaatmars precies een jaar geleden, waar zo'n twaalfduizend jongeren op afkwamen. Dat ziet ook de organisatie achter het protest, Youth for Climate, die nu andere acties wil gaan organiseren. "Misschien dat staken niet meer de beste manier is om jongeren aan te spreken."

Inez Nuijten, woordvoerder van Youth for Climate, is tevreden met de opkomst. "De jongeren die meededen, waren wel heel enthousiast. Ze gaven een positieve indruk en liepen met borden met hele aansprekende slogans."

De klimaatstakers startten vrijdagmiddag met een demonstratie op het Malieveld, om vervolgens een route door Den Haag te lopen.

Dat er vrijdag een fractie van het aantal jongeren van vorig jaar deelnam aan het protest, komt volgens de organisatie door verschillende factoren. "Bij de staking vorig jaar had een groot deel van de deelnemers vrij gekregen van school", legt Nuijten uit. "En daarnaast is het zo dat heel veel jongeren al op de hoogte zijn dat we stakingen organiseren. Misschien hadden zij het gevoel dat ze met de eerste staking al genoeg signaal hebben afgegeven."

Andere soorten acties

Hoewel Nuijten een afname ziet in het aantal protesterende jongeren op straat, is ze niet bang dat het klimaatactivisme van de jongeren aan het afnemen is. "Als ik er op school over praat, dan merk ik nog wel dat iedereen het nog steeds belangrijk vindt. Wellicht dat jongeren andere acties, die makkelijker toegankelijk zijn, willen voeren."

De klimaatactivisten van Youth for Climate willen daarom andere soorten acties organiseren. "We vonden het wel belangrijk om deze vrijdag een staking te organiseren. In de toekomst willen we wel meer fysieke acties gaan organiseren."

"Zo hebben we een klimaatkalender uitgebracht, waarbij de jongeren elke maand een nieuw soort actie kunnen voeren. We hebben deze maand bijvoorbeeld een vega februari, waarbij alle deelnemers een maand lang geen vlees eten."

'Scholen weten nu misschien beter hoe ze met klimaatstaking om moeten gaan'

Of jongeren ook echt minder vrij kregen van school deze staking, is bij Linda Zeegers, woordvoerder van de Vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs (VO-Raad), niet bekend.

Er zijn dit jaar wel weinig vragen binnengekomen over de klimaatstaking, zegt Zeegers. "Toen de staking vorig jaar voor het eerst werd georganiseerd, kregen we heel veel vragen van de scholen hoe ze daarmee om moesten gaan. Zo vroegen de scholen zich bijvoorbeeld af of ze de stakende leerlingen bij de leerplichtambtenaar moesten melden."

Dat er dit jaar weinig telefoontjes binnen zijn gekomen, kan volgens Zeegers een indicatie zijn dat het protest minder speelt onder leerlingen. "Maar het kan ook zijn dat de scholen beter weten hoe ze met de klimaatstaking om moeten gaan."