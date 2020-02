Storm Ciara gaat zondag mogelijk windvlagen van 140 kilometer per uur veroorzaken. Dat zijn uithalen van orkaankracht. De storm bereikt naar verwachting aan het einde van de middag of begin van de avond zijn hoogtepunt.

Vooral de kustgebieden krijgen te maken met dit zeer onstuimige weer, maar ook in het binnenland kunnen windstoten tot 120 kilometer per uur voorkomen, zegt meteoroloog Diana Woei van Weerplaza. Het KNMI kondigt naar verwachting code oranje af voor zondag.

"In de loop van de ochtend gaat de wind toenemen. Aan het einde van de ochtend is er dan waarschijnlijk al sprake van een storm in het noordwestelijk kustgebied. Daarna krijgen ook de rest van Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland te maken met een zware storm met mogelijk windkracht 10. In het binnenland is sprake van windkracht 7 à 8", vertelt de weervrouw.

In de eerste helft van de dag waait de wind vanuit het zuidwesten. Daarna draait die iets en komt de wind uit het zuiden tot zuidwesten. Dat lijkt een onbeduidende verandering, maar juist die kleine draaiing leidt er volgens Woei toe dat de wind kortstondig zeer fel gaat toenemen in het tweede deel van de dag. Op dat moment zijn windstoten tot 140 kilometer per uur mogelijk aan de kust. "Dat is behoorlijk uitzonderlijk voor Nederland."

Ciara trekt niet direct over Nederland

Het "enorme windveld" wordt veroorzaakt door een groot verschil in luchtdruk boven het noorden en zuiden van het land. Dit is te wijten aan de storm Ciara, die overigens niet direct over ons land trekt. Ciara zelf ligt zondag boven Schotland en trekt dan verder in de richting van de Noorse fjorden.

Volgens Woei is het na zondag nog niet gedaan met de wind. "Ook maandag waait het nog behoorlijk. De wind is dan stormachtig langs de kust. Dinsdag staat ook nog veel wind en stormt het misschien nog op de Wadden. Vanaf woensdag moet het rustiger worden", aldus de weervrouw.

Hollandsche IJsselkering gaat mogelijk dicht

Rijkswaterstaat laat weten de ontwikkelingen "nauwgezet te volgen". "Mogelijk zetten we zondag meer mensen in op de weg", zegt een woordvoerder. "De windrichting is op zich gunstig voor het verkeer, omdat de meeste wegen in ons land van noord naar zuid lopen. Je hebt de wind dan in de kont of op je neus."

Rijkswaterstaat houdt ook de kustgebieden in de gaten. Zondag is sprake van springtij, maar vanwege de zuidelijke wind zal dit niet tot een gevaarlijk hoge vloed leiden.

Wel gaan de Hollandsche IJsselkering en de Haringvlietsluizen waarschijnlijk dicht. Of de Oosterscheldekering in Zeeland ook gesloten wordt, kon de zegsman nog niet zeggen. Rijkswaterstaat houdt de situatie in de gaten.

Als de Oosterscheldekering dichtgaat, zou dat volgens de woordvoerder niet uitzonderlijk zijn. "Dit gebeurt gemiddeld een of twee keer per seizoen."

Rijkswaterstaat neemt in de loop van zaterdagmiddag een definitief besluit over de voorzorgsmaatregelen.