Ergün S. zegt dat hij een psychose had tijdens het steekincident in een Groningse bioscoop waarbij een echtpaar omkwam. Dat werd vrijdag duidelijk in de rechtbank in Groningen. De verdachte heeft er naar eigen zeggen alleen wazige herinneringen aan.

S. verscheen vrijdag voor de rechter tijdens de eerste inleidende zitting in de strafzaak. Hij wordt verdacht van dubbele moord dan wel doodslag. "Wij hebben al kunnen vaststellen dat u toen ernstig in de war was", aldus de rechter.

Er is weinig twijfel over het feit dat S. de 56-jarige man en 55-jarige vrouw uit Slochteren heeft doodgestoken. "De feiten spreken voor zich", erkende zijn advocaat op de zitting.

Het delict is ook op camera vastgelegd en S. zegt zichzelf te herkennen in de beelden. Het echtpaar was als schoonmakers actief in de Pathé-bioscoop aan het Gedempte Zuiderdiep in Groningen. Hun lichamen werden op 26 oktober 2019 aangetroffen.

Op camerabeelden is te zien dat S. die zaterdagochtend de bioscoop binnengaat en later weer verlaat.

S. was op zoek naar slaapplek

De verdachte was op 26 oktober op zoek naar een slaapplaats en wist via een schuifdeur de bioscoop binnen te dringen. Hij drong de ketelruimte binnen, waar ook de schoonmaakspullen stonden.

Toen het vrouwelijke slachtoffer de ketelruimte binnenkwam, werd S. hier volgens de officier van justitie door overvallen en viel hij de vrouw aan. Haar man kwam op het geschreeuw af en ook hij werd door S. met een mes aangevallen.

S. heeft bekend dat hij in de bioscoop was en zegt zich door de verhoren bij de politie steeds meer te kunnen herinneren van het incident. "Ik weet niet wat me overkwam die dag", aldus S. "Ik herken mezelf helemaal niet in wat daar gebeurde."

Hij krijgt nu medicatie en zal in april in het Pieter Baan Centrum (PBC) worden opgenomen.

S. stond voor het steekincident op het punt gedwongen opgenomen te worden in een ggz-kliniek. De familie van S. drong hierop aan omdat hij aan psychoses leed.