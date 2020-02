Het Expertisecentrum Euthanasie heeft vorig jaar 22 procent meer hulpvragen ontvangen dan in 2018, meldt de organisatie vrijdag. Dat leidt tot extra druk op de organisatie, die al met een personeelstekort kampt. Personen met psychiatrische problemen moeten daardoor steeds langer wachten op de start van hun traject.

Het Expertisecentrum Euthanasie, voorheen bekend als Levenseindekliniek, behandelt euthanasieverzoeken van personen die niet bij hun eigen huisarts terechtkunnen. Vorig jaar kwamen 3.122 hulpvragen binnen, een derde daarvan werd ingewilligd.

Ruim een kwart van de verzoeken is afkomstig van personen met een psychiatrische problematiek, bijvoorbeeld depressie of een persoonlijkheidsstoornis. De groep diende vorig jaar 822 verzoeken in; dat was in 2018 nog 696.

Het expertisecentrum heeft zeven psychiaters in dienst, maar heeft er eigenlijk twintig nodig om het aantal aanvragen te kunnen behandelen.

Wachttijd voor psychiatrische patiënten neemt toe

Hierdoor liep de wachttijd voor de toewijzing van een ambulant team aan psychiatrische patiënten vorig jaar op tot een jaar of langer. Dit team, bestaande uit een arts en verpleegkunde, moet de aanvraag onderzoeken en eventueel de euthanasie uitvoeren. In 2018 duurde het nog zes tot twaalf maanden voordat dit proces werd gestart.

"Heel vervelend", zegt bestuurder Steven Pleiter over de langere wachttijd. "We willen deze groep graag helpen, maar we kunnen onze psychiaters niet met te veel mensen tegelijk laten werken."

Reden voor verzoek bij Expertisecentrum Euthanasie 26,3 procent: Psychiatrische problematiek

20,2 procent: Lichamelijke klachten

20,4 procent: Kanker

11,9 procent: Combinatie van aandoeningen

10,1 procent: Stapeling van aandoeningen

9,7 procent: Dementie

1,4 procent: Geen duidelijke medische diagnose

Ook meer artsen en verpleegkundigen nodig

Het toenemende aantal verzoeken heeft een grote impact op de organisatie. "We hebben momenteel op alle fronten vacatures: artsen, psychiaters en verpleegkundigen. Met name in Zuid-Holland is er een tekort aan artsen."

De bestuurder maakt zich nog geen zorgen over de wachttijden voor mensen zonder psychiatrische problemen. Die wachttijden zijn nog te verwaarlozen, zegt hij. In de helft van deze gevallen start een ambulant team binnen vijftien dagen met het traject en wordt binnen twee maanden euthanasie verleend.

Het Expertisecentrum Euthanasie houdt er rekening mee dat het aantal hulpvragen dit jaar opnieuw stijgt. De organisatie gaat op dit moment uit van 3.300 verzoeken.