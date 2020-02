In de nacht van donderdag op vrijdag hebben meer dan twintig mensen zeker zes uur vastgezeten in de lift boven in de Euromast in Rotterdam, meldt RTV Rijnmond. Rond 4.30 uur zijn de mensen uit de glazen lift bevrijd.

Als gevolg van een storing ging de ronddraaiende lift, van waaruit je over Rotterdam uit kunt kijken, niet meer naar beneden. Rond middernacht moesten de hulpdiensten worden ingeschakeld door het personeel van de uitkijktoren.

Uiteindelijk lukte het monteurs om de lift na enkele uren handmatig naar beneden te krijgen. Een woordvoerder van de brandweer vertelt aan RTV Rijnmond dat de inzittenden van de lift het vooral koud hebben gehad.

Voor zover bekend is niemand gewond geraakt.