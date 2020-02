Ruim een week wordt aan het spoor bij Leiden Centraal gewerkt, wat in de hele Randstad tot hinder zal leiden. Reizigersorganisatie Rover en de NS drukken reizigers op het hart om de reisplanner te gebruiken en waar mogelijk niet in de spits te reizen. "Verwacht niet dat je reis normaal verloopt", aldus de NS.

Vanaf zaterdag 8 tot en met zondag 16 februari zullen er soms geen treinen rijden en op andere momenten minder treinen. Op verschillende trajecten worden NS-bussen ingezet.

Niet alleen mensen die via Leiden reizen, maar reizigers in heel de Randstad moeten elke dag voor vertrek kijken hoe het ervoor staat, benadrukken de NS en Rover. Dit zal voorkomen dat mensen, zeker als zij in de spits reizen, door de drukte niet in hun beoogde trein passen. Massale klachten of bezorgde reacties van reizigers zijn nog niet binnengekomen, maar de NS heeft er dan ook veel aan gedaan om de communicatie ten opzichte van vorig jaar te verbeteren.

In april 2019, toen soortgelijke werkzaamheden bij het station plaatsvonden, leidden verstoringen tot overvolle perrons en treinen die zo vol waren dat veel reizigers uren moesten wachten. Bovendien beschikten ze over beperkte informatie over de situatie. Een stortvloed aan klachten kwam binnen: 1.444 klachten in vergelijking met 883 in dezelfde maand in 2018.

"De reizigers hebben vorig jaar wel een behoorlijke portie voor hun kiezen gehad", zo zegt Inge Rijgersberg van de NS. Hoewel er nu veel wordt gedaan om een dergelijk scenario te voorkomen, zoals veel paraat staande storingsteams en extra NS-personeel op de stations, kan overlast gewoonweg niet uitgesloten worden.

Overlast door spoorwerkzaamheden Dit weekend is er geen treinverkeer van en naar Leiden Centraal.

Van maandag 10 tot vrijdag 14 februari rijden er minder en kortere treinen van, naar en via Leiden Centraal.

Op maandag 10 februari vervallen de sprinters. Dit wordt deels opgevangen met bussen en intercity's.

Op zaterdag 15 en zondag 16 februari rijden er geen treinen, maar bussen tussen Leiden Centraal en Haarlem.

Juist kortere in plaats van langere treinen

Dat ligt onder meer aan het feit dat er ook bij de perrons wordt gewerkt en er daardoor dus geen langere treinen, maar juist kortere zullen verschijnen. Er is daardoor geen ruimte voor langere voertuigen.

Veel NS-bussen inzetten als alternatief is óók geen optie. "Per werkdag zijn er tachtigduizend mensen die via Leiden reizen, wat zou neerkomen op bijna zestienhonderd volle NS-bussen. Dat is niet haalbaar op de weg, laat staan dat we zoveel bussen hebben", aldus Rijgersberg.

'Toeslag van Intercity direct weghalen lijkt vriendelijk aanbod'

Rover heeft de gebeurtenissen van vorig jaar geëvalueerd met de NS en ProRail en stelt dat er al verbetering zichtbaar is, zo meldt woordvoerder Arjen Klinkert. Wel hekelt de reizigersorganisatie het feit dat reizigers wordt geadviseerd om bijvoorbeeld gebruik te maken van de Intercity direct tussen Rotterdam, Schiphol en Amsterdam, terwijl de toeslag voor deze reis gewoon blijft staan.

Maar deze toeslag schrappen, is volgens Rijgersberg juist geen goed idee. "Dat lijkt een vriendelijk aanbod. Maar voor de mensen die deze reis dagelijks maken, wordt het juist niet gebruiksvriendelijk. Dat traject is al druk en wordt zonder toeslag nog drukker."

De verbeteringen aan het spoor zijn nodig om het groeiende aantal reizigers op te kunnen vangen. ProRail benadrukt daarbij ook dat alleen in de weekenden werken geen optie is, omdat dit volgens een evaluatie alleen maar tot meer hinder zou leiden. Het devies is nu: werk thuis waar mogelijk en reis buiten de spits als dat kan. Als dat allemaal niet lukt, dan moet je rekening houden met volle treinen.