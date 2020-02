Vanaf 30 maart zullen er geen 'moorkoppen' maar 'chocoladebollen' in de taartvitrines van de HEMA liggen. Ook online wordt de naam aangepast.

HEMA verandert de naam omdat het bedrijf het woord 'moorkop' niet meer in deze tijd vindt passen. "Recentelijk hebben wij besloten om dit te veranderen naar chocoladebol. Het product blijft hetzelfde", aldus een woordvoerder van HEMA tegen NU.nl.

"Wij hebben geen negatieve reacties gehad, maar het woord 'moorkop' zou aanstootgevend kunnen zijn. HEMA is voor iedereen en wij willen niemand voor het hoofd stoten. Daarom hebben wij nu gekozen voor een neutralere benaming voor hetzelfde product", zegt de woordvoerder.

Hoewel Moren een verzamelnaam is voor verschillende islamitische bevolkingsgroepen rondom de Middellandse Zee, werd de term 'moor' vooral in het verleden gebruikt om iemand met een donkere huidskleur te beschrijven. Woensdag paste een bakker in het Zuid-Hollandse Monster de naam van het gebakje al aan na negatieve reacties van klanten, die de naam met het slavernijverleden associëren.

Een paar keer per jaar past HEMA het design van producten aan. Zo ook rond 30 maart, wat HEMA als een goed moment ziet om ook de naamsverandering door te voeren.

Er moeten nieuwe bordjes voor in de winkel gedrukt worden en de naam zal op de website moeten worden aangepast. Vanaf 30 maart zullen de veranderingen te zien zijn.