Binnen AZ leeft totaal geen angst voor de storm van aanstaande zondag, als de club 's middags thuis tegen Feyenoord speelt. Tijdens een storm in augustus stortte een deel van het stadiondak in, maar een woordvoerder van de Alkmaarders zegt dat het stadion "goedgekeurd en veilig" is.

Op de vraag of er voorafgaand aan de eerste storm sinds het dak instortte extra maatregelen worden genomen, reageert de woordvoerder uiterst verbaasd.

"Het stadion is goedgekeurd en veilig", zegt ze. "Nee, er leeft ook niet een bepaalde angst binnen de club."

De KNVB zegt donderdag dat er nog geen sprake is van mogelijke afgelastingen vanwege de voorspelde storm. "Of er wordt gespeeld, is uiteindelijk aan de scheidsrechter. Of, in extreme gevallen, de gemeente", aldus een woordvoerder.

AZ biedt supporters wel poncho's aan, zodat ze relatief droog de wedstrijd kunnen volgen. Boven alle zitplaatsen in het AFAS Stadion is het dak verwijderd.

Het AFAS Stadion met het ingestorte dakdeel. (Foto: Pro Shots)

'Geen prettige middag voor AZ-fans'

Volgens Weerplaza wordt het zondag voor supporters vanwege het slechte weer "geen prettige middag" om op de tribune naar de wedstrijd te kijken. "Het wordt onstuimig", zegt Wilfred Janssen, meteoroloog van het weerbureau.

Volgens Janssen waait er tijdens de wedstrijd in Alkmaar een stormachtige wind (windkracht 7 of 8) en kunnen windstoten van boven de 100 kilometer per uur plaatsvinden.

Ook in de rest van het land gaat het zondag hard waaien. De storm vangt in de loop van de ochtend aan en houdt aan tot in de nacht naar maandag.

Mogelijk code oranje afgegeven

Tijdens buien kunnen aan de kust windstoten van tot 100 kilometer per uur voorkomen en landinwaarts zullen die windstoten een snelheid van zo'n 75 kilometer per uur hebben. Er zal zo'n 10 tot 15 millimeter neerslag vallen en op de natste plekken zelfs 20 millimeter.

Het KNMI geeft pas een dag van tevoren een eventuele waarschuwingscode af, maar het zou Janssen verbazen als die er niet komt. "De voorspelde windstoten voldoen aan de eisen voor het afgeven van code oranje."

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie