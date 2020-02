De nabestaanden van de vrouw die samen met haar man in oktober vorig jaar werd omgebracht in een Groningse bioscoop zijn er "helemaal kapot" van. Dat liet hun advocaat Sébas Diekstra desgevraagd aan NU.nl weten in aanloop naar de eerste inleidende zitting van de rechtszaak op vrijdag.

Diekstra staat de vader, halfbroer en twee zussen van de 55-jarige Gina bij. Zij hebben volgens hun raadsman veel moeite met de "abrupte en gewelddadige dood" van de vrouw.

Vrijdag zal de van de dubbele moord verdachte Ergun S. voor het eerst voor de rechtbank in Groningen verschijnen. Hij werd op 27 oktober, een dag na de dood van het echtpaar uit Slochteren, aangehouden aan het Hoendiep in Groningen.

S. werd herkend op straat en vervolgens bij zijn aanhouding in zijn benen geschoten, omdat hij een mes in handen had en een dreigende houding had aangenomen.

S. is op camerabeelden te zien

Op camerabeelden is te zien dat S. op de ochtend van 26 oktober de bioscoop in Groningen binnenloopt en kort daarna het gebouw weer verlaat.

In de bioscoop werden later die ochtend de lichamen van Gina en haar man gevonden. De twee werkten als schoonmakers in de bioscoop en hadden geen enkele relatie met de verdachte.

S. ontkent niet dat hij het echtpaar heeft omgebracht, maar zegt het zich niet te kunnen herinneren.

Nabestaanden niet aanwezig

"Mijn cliënten zullen niet aanwezig zijn tijdens deze niet-inhoudelijke behandeling van de zaak", aldus Diekstra. "Namens hen zal ik de ontwikkelingen in de zaak op de voet volgen. Zodra het moment daar is, zullen zij zelf ook deelnemen aan het strafproces."

Het is de verwachting dat S. wel aanwezig is.