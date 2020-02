In december vorig jaar zijn in Friesland, Drenthe en Noord-Brabant 21 schapen doodgebeten door wolven. Dat blijkt donderdag uit cijfers van BIJ12, een organisatie die taken uitvoert voor de twaalf Nederlandse provincies.

De eerste melding over een doodgebeten schaap was op 2 december in het Friese Appelscha en de laatste op 30 december in Zwiggelte, dat in Drenthe ligt.

In beide plaatsen werden op meerdere dagen schapen doodgebeten. Wolven sloegen ook toe in Smallingerland (Friesland), Boekel (Noord-Brabant) en Venhorst (Noord-Brabant).

Het is nog niet duidelijk welke wolf of wolven verantwoordelijk zijn voor de aanvallen. Wolven in Nederland heeft het vermoeden dat het om zwervende wolven gaat.

42 Wildcamera maakt unieke beelden van wolf op Sallandse Heuvelrug

'Indicatie' dat wolf zich gaat vestigen in Drenthe

Vooral in Drenthe wordt de laatste maanden veel activiteit van wolven waargenomen. Ook in januari en februari van dit jaar zijn in Drenthe schapen doodgebeten, maar DNA-analyse moet nog uitwijzen of de wolf daarvan de dader was.

Volgens een woordvoerder van Wolven in Nederland zijn er "indicaties" dat de wolf zich in Drenthe gaat vestigen. Op dit moment is dat nog niet het geval. Om officieel van vestiging te kunnen spreken, moet het roofdier zes maanden achtereen in hetzelfde gebied verblijven.

Gevestigde wolven eten amper vee

Eerder deze week meldde NU.nl dat uit Duits onderzoek is gebleken dat in slechts 0,3 procent van wolvenuitwerpselen resten van vee zijn gevonden. Daarbij gaat het om drollen van gevestigde wolven. Volgens wolvenexperts eten gevestigde wolven veel minder dan vee dan zwervende wolven.

Van maart 2015 tot eind 2019 zijn bijna 270 schapen doodgebeten door wolven.