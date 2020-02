Vier mannen, onder wie de voortvluchtige Cor P., zijn donderdag vrijgesproken in de zaak die draait om het martelen en vermoorden van Onno Kuut (30) in 2009. De rechtbank in Rotterdam ziet onvoldoende bewijs voor de betrokkenheid van de zogeheten 'tattookillers', die zo genoemd worden vanwege de tatoeages op hun lichamen.

Er was levenslang tegen hen geëist, maar volgens de rechtbank heeft het Openbaar Ministerie (OM) onvoldoende aangetoond dat de mannen er direct bij betrokken waren.

Het lichaam van de Enschedeër werd in maart 2009 gevonden in een ondiep graf in de duinen van Hoek van Holland. Hij was ook lid van de groep en had ook dezelfde tatoeages, maar werd waarschijnlijk gedood omdat hij geld had gestolen.

"Mogelijk werd met het doden en laten verdwijnen van Kuut ook een potentiële getuige van een dubbele moord in Leiderdorp uit de weg geruimd", stelde het OM eerder. De verdachten hebben altijd gezwegen.

De rechtbank zou afgelopen mei al uitspraak doen, maar dit werd uitgesteld. Er zou niet genoeg bewijs zijn tegen de verdachten, waardoor er meer onderzoek moest worden gedaan. Vijf getuigen moesten nader worden gehoord.

P. ging er op 21 januari vandoor na het doorknippen van zijn enkelband. Hij was voorwaardelijk vrij na het uitzitten van een celstraf voor een poging tot liquidatie.