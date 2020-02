Een grauwe, grijze dag ligt in het verschiet. In grote delen van het land blijft het gelukkig wel droog. Het wordt maximaal 8 graden.

Forenzen moeten in de vroege ochtend oppassen voor dichte mistbanken. In de loop van de ochtend worden opklaringen verwacht.

Daarna blijft het in de meeste regio's zwaar bewolkt, maar alleen in het noordoosten kan er aan het eind van de middag lichte regen of motregen vallen. In het zuidwesten kan juist de zon af en toe nog even doorbreken.

In de nacht van donderdag koelt het af, maar het wordt niet zo koud als de afgelopen nacht: de temperatuur blijft dan een paar graden boven het vriespunt. Vooralsnog lijkt het weekend met veel zon van start te gaan.