Kroongetuige Tony de G. moet twaalf jaar de gevangenis in. Dat gaat de eis worden van het Openbaar Ministerie, in ruil voor zijn getuigenissen tegen de vermeende liquidatiebede Caloh Wahoh, schrijft het AD woensdag.

De G. wordt zelf vervolgd voor zijn rol bij vier onderwereldmoorden, maar dankzij zijn verklaringen geeft het OM hem vijftig procent strafkorting, aldus de inhoud van de deal die het AD bevestigd heeft gekregen van ingewijden. Ook is er een deal gesloten over zijn veiligheid na de celstraf, maar het OM deelt daar verder geen details over.

Het Openbaar Ministerie beschikt over 25 verklaringen van de kroongetuige in onderzoeken naar onder meer liquidaties waar kopstukken van motorclub Caloh Wagoh van worden verdacht.

Zijn verklaringen hebben ervoor gezorgd dat kopstukken Greg R. (70) en Delano R. zijn opgepakt voor hun vermeende betrokkenheid bij de liquidaties van Zeki Yumusak en Jair Wessels. Delano R. wordt daarnaast ook verdacht van betrokkenheid bij de liquidatie van Farid Souhali. Zij zijn allen in 2017 doodgeschoten.

De kroongetuige is zelf betrokken geweest bij de liquidatie van Wessels en lid geweest van Caloh Wagoh. Onder normale omstandigheden zou het OM 24 jaar eisen. Een kroongetuigenregeling kan de straf met maximaal vijftig procent verlagen.