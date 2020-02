Het kabinet heeft woensdag de gesprekken met het Landbouw Collectief opgeschort, nadat actiegroep Farmers Defence Force (FDF) een dreigend bericht op de eigen website had geplaatst.

Afgevaardigden van het Landbouw Collectief, dat uit diverse lobbygroepen zoals de FDF bestaat, had woensdag een gesprek met landbouwminister Carola Schouten en premier Mark Rutte. Dat gesprek is na drie kwartier afgebroken.

"Een ieder die de sector nu verraad, zal dat weten", aldus de FDF in het statement. "Deze keer zal heel Nederland weten hoe en door wie de boeren worden verkocht en verhandeld." De FDF richt de pijlen op "de vleesbazen, de zuivelbobo's, de voerboeren, de bankiers".

Die zouden "allemaal binnen nu en een paar dagen langskomen bij Schouten om als een Judas de sector te verraden". Volgens het FDF is er "maar één club die de zaken voor de boeren regelt en dat zijn de boeren in het Landbouw Collectief zelf!".

Minister Schouten: 'Dit gaat te ver'

"Ik neem dit hoog op, omdat het niet over mij gaat", zegt minister Schouten in een reactie. "Mensen roepen van alles naar mij en vinden van alles van mij. Dat mogen ze altijd doen als ik daar bij zit, want dan kan ik mij ook verdedigen."

"Het gaat hier om mensen die werken in de landbouwsector, in de voedingsindustrie en in de toeleveringsindustrie", vervolgt Schouten. "Die hebben hier niets mee van doen, maar krijgen wel allemaal kwalificeringen naar hun hoofd als zij met mij praten." Volgens Schouten gaat dit te ver: "Ik geef ze nu de mogelijkheid om afstand van de teksten te nemen. Dan maken we onze mind op."

Het ministerie van Landbouw zegt dat het Landbouw Collectief nu aan zet is. Het collectief komt naar verwachting later op woensdag met een reactie.

Boerenactie afgeblazen

Farmers Defence Force was van plan om woensdag voorafgaand aan het gesprek met het kabinet met honderden trekkers naar Den Haag te komen. Afgelopen vrijdag is die actie afgeblazen, omdat belangengroepen uit de agrarische sector op 20 februari eigen doorrekeningen van de stikstofmissiecijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zullen presenteren.

Vorige week donderdag nog deelde de boerenactiegroep in een persbericht mee dat er van het gesprek met het kabinet "geen sprake" kan zijn, omdat de organisatie verwacht dat er op een later moment meer te halen valt. Dit bericht werd echter op dezelfde avond weer ingetrokken.

De organisatie verwacht dat de doorrekeningen van het Mesdag Zuivelfonds en Stichting Stikstofclaim in het voordeel van de boeren zullen uitvallen. Pas na de publicatie zal FDF zich beraden op nieuwe stappen.