De storm die na dit weekend voor onstuimig weer in Nederland gaat zorgen, heeft de naam Ciara gekregen. Het is de eerste storm in Nederland sinds het KNMI is begonnen met het geven van namen aan stormen.

De weerdiensten meldden dinsdag dat er na zondag een grote kans is op onstuimig weer. Zowel aan de kust als landinwaarts worden zware windstoten van zeker 100 kilometer per uur verwacht.

Hoewel het volgens Weerplaza nog afwachten is of het echt gaat stormen, ziet het ernaar uit dat het na het weekend flink gaat waaien.

Als het daadwerkelijk gaat stormen, dan zou Ciara de eerste grote landelijke storm sinds augustus zijn.

Stormen krijgen vanaf september 2019 een naam van het KNMI

Het KNMI geeft stormen sinds afgelopen september een naam. Het weerinstituut werkt daarbij samen met de weerdiensten in het Verenigd Koninkrijk en Ierland.

Het geven van namen zorgt er volgens Brits onderzoek voor dat het publiek zich bewuster is van gevaarlijk weer. Bovendien kunnen de instanties makkelijker over gevaarlijk weer communiceren via media en overheidsinstanties. Een storm krijgt een naam bij een code oranje of code rood voor windstoten.

Kitty, Jan en Samir staan in de namenlijst

Elk jaar verschijnt een namenlijst met de stormnamen. Voor dit stormseizoen, dat in september is begonnen, zijn dat de namen Atiyah, Brendan, Ciara, Dennis, Ellen, Francis, Gerda, Hugh, Iris, Jan, Kitty, Liam, Maura, Noah, Olivia, Piet, Róisín, Samir, Tara, Vince en Willow.

De letters Q, U, X, Y en Z worden volgens het KNMI vanwege internationale afspraken niet voor stormnamen gebruikt.