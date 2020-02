In 2030 moet er in Nederland 10 procent meer bos zijn, vinden landbouwminister Carola Schouten en de provincies. In een brief aan de Tweede Kamer zetten ze hun visie voor een nieuwe bossenstrategie uiteen.

Een uitbreiding van het Nederlandse bosgebied met ongeveer 37.000 hectare is volgens Schouten nodig om onder meer afspraken in het Klimaatakkoord na te komen. Nederland moet de totale CO2-uitstoot in 2030 met 49 procent verminderd hebben ten opzichte van 1990.

Bossen nemen CO2 op en kunnen daarom volgens experts een belangrijke bijdrage leveren in de strijd tegen klimaatverandering.

In nieuw Nederlands bosgebied staan op 1 hectare doorgaans ongeveer vijfduizend bomen, laat Staatsbosbeheer-woordvoerder Imke Boerma weten. Het gaat daarom om ongeveer 185 miljoen nieuwe bomen.

De Kamerbrief van Schouten betreft een eerste visie, die uiteindelijk moet leiden tot een volwaardige bossenstrategie. De stap is van belang, omdat Nederland sinds 1986 geen landelijke visie voor bossen heeft gehad, zegt woordvoerder Boerma.

Ook buiten natuurgebied komt bos

Schouten en de provincies willen al die nieuwe bomen onderbrengen binnen bestaande natuurgebieden, maar ook daarbuiten. Nieuw bos moet gecombineerd worden met andere functies, zoals het opwekken van energie of landbouw. Daarbij moeten bossen bestendiger gemaakt worden tegen klimaatverandering én moet de biodiversiteit vergroot worden. In landelijke gebieden komen volgens de plannen meer struiken, heggen en houtwallen.

"Wij zijn blij dat de regie wordt genomen om meer bossen te planten en duurzaam met hout om te gaan", zegt Boerma. Hij wijst erop dat Nederland wat betreft bebossing achterligt op onze buurlanden. "De landen om ons heen hebben ongeveer 30 procent bos, terwijl wij al jaren op 10 procent zitten."

Bossen aanplanten op koeienweiden en kippenuitlopen

"Eigenlijk ben ik heel tevreden met deze visie", zegt Bas Lerink, onderzoeker Europees bos aan Wageningen University & Research. "Als je kijkt naar de extreme claim op ruimte die er in Nederland ligt, dan is dit een hele mooie stap."

"Het is ook absoluut nodig, gezien de problemen die het bos al heeft", voegt hij toe. "Door klimaatverandering is er bijvoorbeeld nu al veel sterfte onder Nederlandse bomen."

Lerink is positief over het combineren van bos met andere functies. "Denk aan nieuw bos op koeienweiden, kippenuitlopen en langs infrastructuur. Dit is extra interessant, omdat de oude functies van dat gebied dan behouden worden. Ook hoeven andere vormen van natuur dan niet verder in te krimpen."

Hout kan plastic en beton vervangen

In de visie staat dat er ruimte moet zijn voor een lichte stijging van de houtkap. Duurzaam gebruik van hout, zoals het bouwen van huizen, krijgt dan wel de voorkeur.

"Dit is een van de andere belangrijke manieren waarop klimaatverandering tegengegaan kan worden met bomen", zegt Lerink. "Hout houdt CO2 vast, ook na de kap. Wanneer het dan vervuilende materialen zoals beton of plastic vervangt, is dat helemaal mooi."

"Er wordt al gezegd dat dit het decennium van het bos wordt: het houten decennium", voegt hij toe. "Vanaf 2020 komt er veel meer focus op bosuitbreiding, omdat er weinig nadelen aan kleven en mensen er positief naar kijken."