Het lerarentekort leidt in het speciaal onderwijs tot grotere klassen, wisselende gezichten voor de klas en wachtlijsten, zo blijkt uit onderzoek van NU.nl. Scholen vrezen dat dit leidt tot onrust onder hun leerlingen.

NU.nl vroeg aan schoolleiders in het speciaal onderwijs en het speciaal basisonderwijs wat voor gevolgen het lerarentekort op hun school heeft.

238 schoolleiders namen deel aan het onderzoek. Samen vulden ze de vragenlijst voor ongeveer een derde van de scholen in het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs in.

Leerlingen wachten soms lang op plek in speciaal onderwijs

Meerdere scholen krijgen veel aanmeldingen en hebben fysiek genoeg ruimte om nieuwe kinderen aan te nemen. Toch hanteren deze scholen vanwege het tekort aan leraren een wachtlijst of plaatsingslijst. Volgens een school in het speciaal basisonderwijs moeten kinderen hierdoor soms wel een jaar wachten op een plekje. Dit betekent dat kinderen met leerproblemen langer op een normale basisschool moeten blijven, of dat leerlingen thuis komen te zitten.

Het speciaal onderwijs is bedoeld voor kinderen tussen de 4 en 20 jaar die bijvoorbeeld door een handicap, zoals doofheid of blindheid, of een psychische stoornis niet naar het regulier onderwijs of het zogeheten speciaal basisonderwijs kunnen. Dat speciaal basisonderwijs is voor kinderen met een leerprobleem die niet op een gewone basisschool geholpen kunnen worden.

Vaker iemand anders voor de klas

Bijna tachtig procent van de deelnemende speciaalonderwijsscholen heeft op dit moment een tekort aan onderwijzend personeel. Dit zorgt er bij de meerderheid van deze scholen voor dat de mensen die er wel zijn meer werken, leerlingen vaker een ander gezicht voor de klas hebben en dat leerlingen af en toe een dagdeel naar huis worden gestuurd.

Dit zorgt voor veel onrust bij de leerlingen. Marian van Ingen Schenau, schoolleider op het Berg en Bosch College in Bilthoven, een voortgezet speciaalonderwijsschool voor kinderen met een vorm van autisme, legt uit dat door het lerarentekort wisselingen van docenten en lesuitval vaker voorkomt. "Dit zorgt voor onrust en onzekerheid onder de leerlingen."

Ans Wildeboer van Mr. Schats Zuid in Rotterdam, een school voor leerlingen met een gedragsstoornis, stelt dat haar leerlingen een vast gezicht nodig hebben, maar dat dit door het lerarentekort niet altijd lukt. "Deze leerlingen krijgen een band met leraren, moeten wennen aan de structuur die een leraar biedt, en kunnen met veranderingen en onzekerheid eigenlijk niet omgaan."

'Veel kunst- en vliegwerk'

Meerdere schoolleiders vertellen dat het veel tijd en energie kost om, ondanks het lerarentekort, toch iedereen op school les te geven.



"We doen veel aan kunst- en vliegwerk", aldus Jenny Martijn, teamleider van de Wim Monnereau-school in Veendam. "We hebben vorig jaar een periode een vierdaagse schoolweek gehad om te voorkomen dat één groep leerlingen langere tijd thuis zou zitten."

Weinig aandacht voor speciaal onderwijs op de pabo

Scholen vertellen dat om het lerarentekort op te lossen er in het algemeen veel meer mensen moeten worden opgeleid tot leerkracht. Bovendien moet in de pabo meer aandacht komen voor het speciaal onderwijs. Mellani Miedema van speciaal basisonderwijsschool de Vogelhorst in Barneveld vertelt dat er in de pabo weinig kennisgemaakt wordt met het speciaal onderwijs. "Pabo-studenten lopen bijvoorbeeld maar sporadisch bij ons stage."

Wim Ludeke van het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs (LECSO) herkent dat er op de pabo weinig aandacht is voor het speciaal onderwijs. "Vaak kunnen studenten alleen op eigen initiatief onderwijs volgen over het speciaal onderwijs."