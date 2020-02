Door het vuurwerkverbod dat het kabinet dit jaar gaat invoeren, zal er tijdens de komende jaarwisseling veel meer illegaal vuurwerk in Nederland worden afgestoken, denkt de Vuurwerkfederatie. Dat is een samenwerkingsverband tussen meer dan tien grote vuurwerkfora op internet en Facebook-pagina's voor vuurwerkliefhebbers in Nederland.

Volgens de federatie willen consumenten tijdens de jaarwisseling alsnog vuurwerk afsteken en zullen zij daarom proberen aan illegaal vuurwerk te komen.

"Met het verbieden van legaal vuurwerk bereik je niks. In handhaven ligt de oplossing. Nu wordt er gecapituleerd voor een stel raddraaiers die er tijdens Oud en Nieuw een zooitje van maken", aldus Frits Broks, lid van de Vuurwerkfederatie.

De Vuurwerkfederatie vindt dat er een verkeerd beeld bestaat van legaal vuurwerk. Om het verschil tussen legaal en illegaal vuurwerk te laten zien, stak ze dinsdagmiddag op het Malieveld in Den Haag beide soorten af.

Het verschil in geluid was duidelijk te horen. Zo klonk na het afsteken van de illegale Cobra8 een enorme knal waar de knalletjes van het legale knalvuurwerk bij in het niet vielen.

105 Actiegroep laat illegaal vuurwerk knallen op Malieveld

Ook legaal vuurwerk zorgt voor slachtoffers

Toch heeft ook legaal vuurwerk de afgelopen jaren flink wat slachtoffers veroorzaakt. "Dat klopt, maar je kan ook in de auto stappen en door verkeerd gebruik een ongeluk veroorzaken. Dan ga je de auto toch ook niet verbieden?", aldus Broks. "Vuurwerk kán gevaarlijk gebruikt worden, maar dat is met alles zo."

Volgens de eigenaar van een vuurwerkwinkel moeten mensen tijdens de jaarwisseling worden aangesproken op hun gedrag en "nadenken bij wat ze doen". Daarnaast kan oogletsel door vuurwerk volgens hem worden voorkomen door een vuurwerkbril te dragen.

Het kabinet wil het vuurwerkverbod echter niet alleen vanwege de risico's voor reguliere vuurwerkafstekers invoeren. De laatste jaren was er rond Oud en Nieuw een flink aantal keer vuurwerk in het spel bij brandstichting, vernieling en openlijke geweldpleging tegen hulpverleners en agenten. Tijdens de afgelopen jaarwisseling betrof het 9.300 incidenten, bijna vierhonderd meer dan een jaar eerder.

Belangenvereniging overweegt rechtszaak

Eind vorige maand maakte het kabinet bekend dat het knalvuurwerk en vuurpijlen de komende jaarwisseling al gaat verbieden. De Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN) kondigde al aan dat ze bezwaar heeft tegen zo'n snel verbod en een rechtszaak overweegt.

Volgens BPN ligt er nog voor 10 miljoen euro aan knalvuurwerk en vuurpijlen in de loodsen van vuurwerkverkopers, waardoor zij "van de ene op de andere dag met een probleem worden opgezadeld".