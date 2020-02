De kans is vrij groot dat Nederland na het weekend te maken krijgt met de eerste grote storm in bijna een half jaar tijd. De weerdiensten maken dinsdag melding van een "grote kans op flink onstuimig weer", met zowel aan de kust als landinwaarts windstoten van zeker 100 kilometer per uur.

De laatste maal dat zich in Nederland een landelijke storm van dit kaliber aandiende, was begin augustus. Tijdens deze storm stortte onder meer het dak van het AZ-stadion in Alkmaar in.

"Het duurt nog een dag of vijf, dus we houden nog een paar slagen om de arm", stelt meteoroloog Wilfred Janssen van Weerplaza. "Maar het ziet ernaar uit dat zich in de loop van zondag en maandag op veel plaatsen in het land erg onstuimig weer met flinke wind aandient."

Ook het KNMI bevestigt de reële kans dat zich stormachtig weer aandient. Deze onstuimige periode houdt naar verwachting langere tijd aan, denkt Janssen. "We verwachten volgende week nog een lagedrukgebied dat zich vanaf de Atlantische Oceaan via de Britse eilanden naar Denemarken begeeft", legt hij uit.

Voor de statistieken was de laatste storm in Nederland overigens op 15 december. Maar toen betrof het een storm die alleen op Vlieland werd opgemerkt en maar een uurtje duurde.

'Het heeft ongetwijfeld gevolgen voor verkeer en waterwegen'

Rijkswaterstaat laat desgevraagd weten de naderende 'onstuimige weerperiode' op de radar te hebben staan. "Het is echt nog te vroeg om concrete uitspraken te doen over mogelijke gevolgen voor het verkeer of de waterstanden", nuanceert de zegsvrouw meteen. "Maar als het gaat om windsnelheden van zeker 100 kilometer per uur, dan zal dat hoogstwaarschijnlijk wel tot maatregelen of waarschuwingen leiden."

Echt koud weer lijkt zich deze winter niet aan te dienen. Wel valt er sporadisch een paar vlokken sneeuw; dit gebeurde dinsdag bijvoorbeeld in Vaals. Vorige week lag er een klein laagje natte sneeuw in Groningen.