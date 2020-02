De advocaat van voormalig No Surrender-leider Henk Kuipers (55) heeft dinsdag de rechtbank Groningen gewraakt waardoor de zaak opnieuw stil ligt, meldt Dagblad van het Noorden. Volgens de raadsman kan zijn cliënt zich niet volledig op de zaak concentreren omdat hij medicijnen gebruikt vanwege medische klachten.

"Voor een goed oordeel is medische expertise vereist. De rechtbank kan dat niet beoordelen en hecht meer waarde aan de voortgang van het proces. Het belang van de zorgvuldigheid moet wijken voor een snelle afhandeling. Dat is schijn van vooringenomenheid", aldus Roy van der Wal, de advocaat van Kuipers.

De strafzaak tegen Kuipers begon in juni vorig jaar, maar werd drie keer eerder uitgesteld. De eerste keer omdat zijn advocaat ziek was en later omdat Kuipers zelf ziek was. Van der Wal eiste dinsdag opnieuw aanhouding van de zaak, maar de rechtbank wees dit af. Volgens de rechters is Kuipers prima in staat om zich te verwoorden.

Hierop besloot de advocaat om de rechtbank te wraken. De wrakingskamer is al bijeengeroepen en zal zich om 11.45 uur buigen over het verzoek.

Kuipers wordt in totaal verdacht van twaalf strafbare feiten, waaronder het leidinggeven aan een criminele organisatie, mishandeling en afpersing.

In zaak Kuipers staan ook vier anderen terecht

Het proces tegen Kuipers is onderdeel van een grotere strafzaak waarin ook drie andere voormalige leden van de inmiddels verboden motorclub terechtstaan. Het gaat om No Surrender-oprichter Klaas Otto en de voormalig leiders Theo ten V. en Rico R.

De zaken tegen deze andere verdachten zijn al wel inhoudelijk behandeld. De strafeis wordt echter tegelijk met die tegen Kuipers uitgesproken. Het Openbaar Ministerie (OM) liet dinsdag weten dat ze dit in de planning hebben voor 11 februari.

De zaak tegen Kuipers en de andere verdachten gaat naar verwachting nog maanden duren. Nadat het OM de strafeis heeft uitgesproken zal de verdediging haar pleidooi houden.