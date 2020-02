Benaouf A. herhaalde dinsdag dat Anouar B. een van de schutters was die hem op 29 december 2012 in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt probeerden neer te schieten. A. kan naar eigen zeggen weinig met de verklaringen van getuigen die hem tegenspreken. "Ik weet wat ik gezien heb", aldus het doelwit van de schutters.

Samenvatting Hoger beroep rond schietpartij Amsterdamse Staatsliedenbuurt duurt nu al jaren.

Strafeis van twee keer levenslang al in december 2018 uitgesproken.

Na strafeis meldden zich nieuwe getuigen die verklaring Benaouf A. in twijfel trekken.

A., het doelwit van de schutters, zou gelogen hebben over het herkennen van een schutter.

Het hoger beroep loopt nu al jaren, omdat er na het uitspreken van de strafeis in december 2018 nieuwe getuigen naar voren zijn getreden. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste toen tweemaal levenslang.

Twee van de getuigen zeggen dat A. heeft gelogen en B. in december 2012 dus niet heeft herkend. Een derde zei geld aangeboden te hebben gekregen om eveneens te verklaren dat A. heeft gelogen.

A. ondervraagd vanwege nieuwe verklaringen

A. werd dinsdag door de verdediging en het OM ondervraagd naar aanleiding van recente getuigenverklaringen van crimineel Rachid El M. en de anonieme beveiligde getuige QQ.

Die verklaringen werden achter gesloten deuren gegeven, maar het hof gaf tijdens de zitting een korte samenvatting. El M. werd gehoord, omdat hij is te zien in een video die in december 2018 opdook. El M. heeft in zijn verklaring nogmaals gezegd dat A. heeft gelogen.

Dat is opvallend, omdat El M. in 2018 is veroordeeld voor het voorbereiden van een helikopterkaping om A. uit de gevangenis te kunnen bevrijden.

Volgens El M. heeft hij in de periode voorafgaand aan de beoogde bevrijding via versleutelde berichten contact gehad met A. en ook gesproken over de schietpartij in de Staatsliedenbuurt. A. zou hem hebben verteld B. als schutter te hebben aangewezen, zodat die zou worden "uitgeschakeld". A. zou namelijk op een dodenlijst van B. staan.

QQ zegt op zijn beurt dat El M. stoer doet in de video en door mensen rondom Anouar B. wordt gedwongen om vol te houden dat A. heeft gelogen.

Benaouf A. zegt weinig met verklaringen te kunnen

Volgens A. is het verhaal van El M. "klinkklare onzin". "Misschien wordt hij gechanteerd. Mij boeit het niet, ik weet wat ik gezien heb", verwijzend naar de avond in december 2012.

Naast B. werd ook Adil A. in 2015 tot levenslang veroordeeld. De man zou achter in de Audi hebben gezeten vanwaaruit A. onder vuur werd genomen.

Benaouf A.'s verklaring is niet het enige bewijs tegen B.; zijn DNA is namelijk eveneens op de hoofdsteun van de betreffende auto aangetroffen.

Bij de schietpartij kwamen Saïd El Yazidi en Youssef Lkhorf om het leven. Het incident wordt gezien als onderdeel van een onderwereldoorlog.

Het hof verwacht op 20 maart uitspraak te kunnen doen.