De Nederlandse afdeling van het spirituele netwerk Foundation for Higher Learning (FHL) heeft gebroken met haar internationale leider vanwege nieuwe beschuldigingen van seksueel misbruik van minderjarige meisjes. Dat meldt de NOS dinsdag op basis van eigen onderzoek.

FHL heeft honderden leden, vooral in Nieuw-Zeeland, Australië, Canada, Duitsland en Hongarije. Het gedachtegoed is een mix van zen, soefisme, katholicisme en yoga. Het is onduidelijk hoeveel Nederlanders zich bij de organisatie hebben aangesloten.

De NOS baseert zich op gesprekken met verschillende Nederlandse leden en ex-leden van de Foundation. Ook hebben journalisten de notulen, nieuwsbrieven en correspondentie van de voormalige Nederlandse tak van FHL in handen. De organisatie wilde ondanks herhaalde verzoeken geen reactie geven aan de NOS.

Oprichter Imre Vallyon (nu 79) zou zich onder meer hebben vergrepen aan Nederlandse meisjes. Een van hen was zes jaar oud toen hij haar zou hebben misbruikt, eind jaren tachtig. De vrouw maakte haar verhaal afgelopen september openbaar in een e-mail aan de organisatie. Het is onduidelijk of zij ook aangifte heeft gedaan van het misbruik.

Vallyon is al eerder veroordeeld voor misbruik met meisjes

Na deze openbaring heeft het Nederlandse bestuur van FHL het vertrouwen in Vallyon opgezegd. De organisatie is in november doorgegaan onder een nieuwe naam, de Kring voor Meditatie en Bezinning. De organisatie was dinsdag niet voor commentaar bereikbaar. Een aantal leden dat het niet eens was met de breuk, heeft zich aangesloten bij FHL-afdelingen in omringende landen.

Vallyon is in het verleden al vaker veroordeeld voor ontucht met jonge meisjes. Hij zou zijn slachtoffers hebben belaagd op het hoofdkantoor in Nieuw-Zeeland, waar zij op dat moment verbleven. Hij is inmiddels met pensioen en heeft de leiding van de organisatie overgedragen, maar leden zien hem nog steeds als een belangrijk spiritueel leider.

Ook Belastingdienst stelt kritische vragen aan de organisatie

De Belastingdienst heeft volgens de NOS recent ook vragen gesteld aan FHL Nederland, omdat de organisatie mogelijk niet aan de voorwaarden voldoet om door de fiscus als kerkgenootschap en anbi (algemeen nut beogende instelling) te worden beschouwd.

Deze groepen hoeven geen schenkbelasting te betalen over giften. De dienst wil niet zeggen of er een formeel onderzoek is ingesteld.