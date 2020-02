De overleden man die twintig jaar geleden werd aangetroffen in het water van de ringvaart bij Zwanenburgerdijk in Haarlemmermeer, is geïdentificeerd. Het gaat om de 55-jarige Sefer Yildirim, bevestigt de politie dinsdag na berichtgeving door De Telegraaf.

Het slachtoffer werd op 27 april 1999 gevonden in het water, enkele maanden na zijn dood. Hij droeg alleen een boxershort en was met een ijzeren ketting vastgebonden in een foetushouding. Een dag later vonden duikers ook een T-shirt.

Aan de ketting, die ruim 5 meter lang was, zaten zes hangsloten en twee haltergewichten van 15 kilo per stuk. Deze waren volgens de politie tevergeefs toegevoegd om te voorkomen dat het lichaam zou gaan drijven.

Hoewel zijn lichaam zich in verre staat van ontbinding bevond, kon de politie vaststellen dat hij door geweld om het leven was gekomen. Jarenlang was onduidelijk wie de man was. De Telegraaf meldt dat de doorbraak in deze zaak te danken is aan DNA-onderzoek van de Amsterdamse recherche.

De nabestaanden zijn ingelicht en willen weten wie verantwoordelijk is voor de dood van Yildirim, schrijft de krant verder. Het is vooralsnog onduidelijk wie de man om het leven heeft gebracht. Het Openbaar Ministerie (OM) looft een beloning van 20.000 euro uit voor de gouden tip.