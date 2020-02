De dinsdag start met veel bewolking en nattigheid. Lokaal is er kans op onweer of forse hagelbuien. Pas laat in de middag volgen opklaringen. Het wordt maximaal 7 graden.

Forensen krijgen deze ochtend te maken met slecht weer. In diverse regio's kan het hagelen of onweren, gepaard met een krachtige wind.

In de loop van de dag blijft het vooralsnog alleen in het zuidwesten regenen. Vanuit het noorden klaart het op en wordt het droog.

Dat weerbeeld blijft vrijwel hetzelfde tot diep in de nacht van dinsdag op woensdag. In het zuiden verschijnen er vervolgens mistbanken en op veel plaatsen daalt de temperatuur tot om en nabij het vriespunt. Vooralsnog lijkt woensdag een grijze maar droge dag te worden.