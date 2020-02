Een groep van negentien Albanezen is vrijdagavond aangetroffen in een vrachtwagen in Hoek van Holland. De migranten wilden illegaal de oversteek naar Engeland maken, meldt de Koninklijke Marechaussee maandag.

De vreemdelingen werden in een Roemeense vrachtwagen aangetroffen nadat een 'migratiecontrolehond' van de marechaussee aansloeg bij de aanhanger. Er bleken zeventien mannen en twee vrouwen, in de leeftijd van 19 tot en met 43 jaar oud, in de aanhanger te zitten.

De migranten zijn een vreemdelingentraject ingegaan, aldus de Koninklijke Marechaussee. Een 47-jarige Roemeense chauffeur is aangehouden. Hij wordt verdacht van mensensmokkel.

Afgelopen zomer werden bij Hoek van Holland achttien migranten aangetroffen tussen autobanden in een vrachtwagen. Ook deze vrachtwagen was onderweg naar Engeland.