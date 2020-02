Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag respectievelijk zestien en veertien jaar cel tegen twee mannen geëist voor medeplichtigheid aan de moord op spyshopmedewerker Ronald Bakker in 2015. Volgens de officier van justitie wilde Ridouan T. met de liquidatie een waarschuwing geven.

"Dit motief is in volle omvang te lezen in berichten verstuurd in de weken voorafgaand aan de moord", aldus de officier van justitie. Het vermoeden was gerezen dat Bakker (foto) met de politie had gepraat, en dat deze gesprekken geleid hadden tot de aanhoudingen van onder andere de maandag terechtstaande Mourad B. en Ali M.

B. hoorde zestien jaar eisen. M. zou veertien jaar de gevangenis in moeten. Beide mannen worden gelinkt aan Ridouan T. die door het OM verantwoordelijk wordt gehouden voor het opdracht geven voor de liquidatie van Bakker.

Verdachten vergaarden informatie over slachtoffer

De dertigjarige B. en 31-jarige Ali M. zouden een ondersteunde rol hebben gehad in de moord op Bakker. De man werd op 9 september 2015 in zijn auto voor zijn woning in Huizen doodgeschoten.

Zo vergaarde B. volgens het OM na intensieve observatie van Bakker informatie over het dagpatroon van het slachtoffer. In welke auto hij reed en welke route hij nam van zijn werk naar zijn woning.

"Uit onderzoek naar zijn telefoon is volgens ons vast komen te staan dat B. via een tussenpersoon in contact stond met de schutter", aldus de officier van justitie. "Daarnaast achten wij bewezen dat de verdachte Bakker op de dag van zijn dood heeft gevolgd om zeker te zijn dat de man niet van zijn normale route naar huis zou afwijken".

M. is volgens justitie de persoon die Bakker aan B. heeft aangewezen als de persoon die met de politie had gepraat en geliquideerd moest worden. "Hij heeft ons gewoon genaaid", aldus een bericht toegeschreven aan M.

"Het is stuitend om te zien hoe ze met cynisme en blijdschap meewerken aan de voorbereiding van de moord op Bakker", aldus de officier van justitie. "Een liquidatie net zo ontwrichtend voor de rechtsstaat als moord op de broer van de kroongetuige".

Advocaat: Eisen zijn exorbitant

Advocaat Christian Flokstra, die namens beide verdachten het pleidooi voerde, noemde de strafeisen "exorbitant" en "passend in een strafklimaat dat verhard".

"Vergelding lijkt voorop te staan en natuurlijk moet een moord ernstig bestraft worden, maar steeds strenger straffen levert in feite niks op", vervolgde de advocaat.

Daarnaast noemt hij het opvallend dat tegen kroongetuige in het proces tegen Ridouan T., Nabil B. uit wordt gegaan van een strafeis van 24 jaar en hij heeft bekend medepleger te zijn van drie moorden. "Waarom geen levenslang als er nu zestien en veertien wordt geëist? Ik kan het mijn cliënten niet uitleggen. U kan dat als rechtbank dan ook niet opleggen."