Vijftien Nederlanders en twee Chinese partners zijn in de nacht van zondag op maandag vanuit de Chinese stad Wuhan teruggekeerd naar Nederland. De groep moet de komende twee weken in quarantaine. Waarom moet dit, en hoe werkt het?

Is de groep besmet met het coronavirus?

De zeventien personen zijn voor vertrek uit China, bij de tussenstop in Frankrijk en na aankomst in Nederland medisch onderzocht. Daaruit blijkt dat ze geen symptomen van besmetting met het nieuwe coronavirus 2019-nCoV vertonen.

De incubatietijd van het nieuwe coronavirus bedraagt één tot veertien dagen, maar volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is er geen reden om te denken dat de groep alsnog symptomen krijgt.

Waarom moet de groep toch in quarantaine?

Wuhan is het epicentrum van de uitbraak van het nieuwe coronavirus. De stad verlaten kan alleen in uitzonderlijke gevallen. Wie Wuhan uit wil en daar toestemming voor krijgt, moet zich aan strenge regels houden.

De Nederlandse evacués en hun partners zijn akkoord gegaan met de twee weken quarantaine die de Chinese regering eist van alle personen die Wuhan verlaten.

Hoe ziet de periode van quarantaine eruit?

Een deel van de vijftien Nederlanders en twee Chinezen is maandag in thuisquarantaine geplaatst. Voor het andere deel, dat geen geschikte woning heeft voor thuisquarantaine, zijn andere opvanglocaties gezocht. Dat hoeft niet per se een ziekenhuis te zijn. Het is belangrijk dat iemand in thuisquarantaine een eigen ruimte heeft. Als diegene samenwoont met familieleden of andere huisgenoten, hoeft dat in principe geen probleem te zijn. Het is een kwestie van maatwerk.

Het contact van de evacués wordt zo veel mogelijk beperkt, maar per situatie wordt met de GGD gekeken naar met wie ze contact mogen hebben. Deze andere personen mogen in tegenstelling tot de evacués het huis verlaten en zonder beperkingen hun dagelijks leven leiden, maar moeten wel goede hygiënemaatregelen nemen. Denk daarbij aan regelmatig handen wassen en hoesten en niezen in de elleboog.

Waarom in quarantaine en niet in isolatie?

Bij isolatie mag iemand helemaal geen contact meer hebben met andere mensen. Er wordt pas overgegaan tot isolatie als duidelijk is dat iemand besmet is of er een serieuze verdenking van een besmetting is. Dat is nu niet het geval, benadrukt het RIVM. De evacués hebben geen gezondheidsklachten, maar moeten verplicht uit voorzorg in quarantaine, omdat nog niet uit te sluiten is dat ze besmet zijn.

Moet de omgeving zich zorgen maken?

Daar is nu geen aanleiding voor, omdat er geen verdenking van een besmetting met het coronavirus is. Het virus verspreidt zich via mensen. De evacués en hun eventuele huisgenoten zijn niet besmet met het virus en kunnen dus ook niemand besmetten.

Het RIVM benadrukt dat het om een theoretisch risico gaat. "Als iemand al niet hoest of niest, dan is er geen kans op besmetting", zegt een woordvoerder. "De groep wordt nauw gevolgd door de GGD. Als iemand symptomen vertoont, wordt dat op tijd ontdekt."