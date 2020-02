De dertienjarige jongen die afgelopen vrijdag is aangehouden na een steekpartij in Ridderkerk, zit nog steeds vast. Dat meldt de politie Rotterdam maandag. De toestand van het zestienjarige slachtoffer is inmiddels stabiel.

Het slachtoffer werd neergestoken aan de Prinsenstraat. De tiener raakte zwaargewond. Hij werd met spoedtransport in zeer kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

Zaterdag werd bekend dat de jongen aanspreekbaar is. Hij gaat aangifte doen tegen de verdachte.

De toedracht van het steekincident is nog onbekend. De politie doet nog onderzoek en hoopt in de loop van de week meer duidelijkheid te krijgen. De verdachte is al wel verhoord.

Beide jongens gaan naar school in de buurt van de Prinsenstraat. Het incident gebeurde buiten het zicht van het pand. Leerlingen van de school zijn naar binnen gehaald en opgevangen. Er is slachtofferhulp voor ze ingeschakeld.

De politie ziet een toename in het aantal steekincidenten onder jongeren. Ook worden er meer messen in beslag genomen bij jeugd.