Volgens het Openbaar Ministerie (OM) wilde Ridouan T. met de moord op spyshopmedewerker Ronald Bakker een signaal afgeven. In een bericht van na de moord dat het OM aan Ridouan T. toeschrijft, staat dat "de boodschap is aangekomen", blijkt maandag in de rechtszaak tegen twee verdachten van medeplichtigheid aan de moord.

T. zal op 6 maart voor het eerst voor de rechter verschijnen tijdens een inleidende zitting in het strafproces Marengo. Hij wordt onder meer verdacht van het geven van de opdracht voor de moord op Bakker. De spyshopmedewerker werd op 9 september 2015 in zijn auto voor zijn woning doodgeschoten.

Het motief voor die liquidatie is volgens het OM wraak. Bakker zou met de politie hebben gepraat en kwam daarmee op een dodenlijst te staan. De twee mannen die maandag terechtstaan, Ali M. en Mourad B., worden ervan verdacht Bakker in de gaten te hebben gehouden en informatie te hebben verstrekt.

Bakker verkocht als bedrijfsleider van de spyshop Sitcom in Nieuwegein peilbakens aan twee mannen, die later werden aangehouden naar aanleiding van een grote wapenvondst in Nieuwegein.

Deze Levi B. en Ayoub Y. zijn uiteindelijk veroordeeld voor het behoren tot een groep die liquidaties voorbereidde. Het OM vermoedt dat T. deze opdrachten gaf, al heeft hij nooit in die zaak terechtgestaan.

B. zou met huurauto bij Bakkers winkel en woning zijn geweest

Ali M. en Mourad B zwijgen. Het bewijs tegen de dertigjarige B. is echter sterk. Zo is B. op 9 augustus 2015 op camera vastgelegd, terwijl hij tegenover spyshop aan het vissen was.

Verder blijkt uit de track-and-tracegegevens van zijn huurauto dat hij in de buurt van de spyshop en de woning van Bakker is geweest. Dit blijkt ook het voertuig te zijn waarmee Bakker op de dag van de moord is gevolgd.

B. zou een bedrag van 10.000 euro hebben ontvangen voor het in de gaten houden van het slachtoffer. De 31-jarige M. wordt eveneens van medeplichtigheid verdacht.

De officier van justitie zal later op maandag de strafeis tegen de twee formuleren.