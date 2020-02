Vijftien Nederlandse evacués en twee Chinese partners zijn rond middernacht aangekomen op Eindhoven Airport, meldt minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) op Twitter. De groep vertrok in de nacht op zaterdag op zondag vanuit Wuhan en zette zondag rond 14.00 uur voor het eerst voet op Europese bodem in Frankrijk.

De Nederlanders worden op de militaire vliegbasis opgevangen en door medewerkers van de gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) op ziekteverschijnselen onderzocht, waarna ze twee weken uit voorzorg in quarantaine moeten. Als hun eigen huis daarvoor geschikt is, mogen ze die periode thuis afwachten.

Voor anderen is een centrale opvanglocatie beschikbaar. Geen van de Nederlandse evacués toonde tot dusver symptomen van het nieuwe coronavirus.

Niet alle Nederlanders zijn uit Wuhan vertrokken. In eerste instantie zouden er 23 Nederlanders mee terugreizen, maar niet iedereen was bereid om de Chinese regio te verlaten. Daarnaast is niet duidelijk hoeveel Nederlanders zich precies in die regio bevinden.

Virus eist zondag 56 levens en besmet nog eens 2.100 mensen

In het Aziatische land klinkt steeds meer kritiek op de Chinese overheid. Beelden van politici die mondkapjes innemen die bestemd waren voor gezondheidsmedewerkers worden massaal gedeeld, schrijft The Guardian.

De kapjes en andere goederen zouden zijn gedoneerd om de hulpverleners, die veelal in moeilijke omstandigheden hun werk verrichten, een steuntje in de rug te steunen.

Een deel van het Chinese volk is boos dat de Chinese overheid niet sneller en daadkrachtiger ingreep om de huidige situatie te voorkomen. Zondag overleden er nog eens 57 mensen in de provincie Hubei, waardoor het dodental steeg naar 361. Het totale aantal besmettingen steeg met 2.829 naar ruim 17.205.