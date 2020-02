In Rotterdam-Zuidwijk zijn zondagavond acht gewonden gevallen bij een evacuatie uit een brandende portiekflat. Eén persoon is vanuit de tweede verdieping naar beneden gesprongen, meldt de brandweer.

De brand ontstond om 20.00 uur in de kelder van de portiekflat aan de Havikhorst en werd rond 20.30 uur geblust. Zeven mensen met klachten door de rookontwikkeling zijn naar het ziekenhuis gebracht. De achtste persoon is naar het ziekenhuis gebracht vanwege een sprong van de tweede verdieping. Geen van de verwondingen zijn levensbedreigend.

Hoewel de brand snel geblust was, ontstond er veel rookontwikkeling in het trappenhuis van de portiekflat. "Die rookontwikkeling heeft veel ellende veroorzaakt", zegt woordvoerder René van der Linden van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

Het ontwerp van de portiekflat, een soort flat die vaak in de jaren vijftig en zestig gebouwd werd, zorgde voor enige paniek bij de evacuatie. Bij deze gebouwen is er maar één vluchtroute: via het trappenhuis. Hier was nu juist erg veel rookontwikkeling.

"Er was geen andere vluchtroute", zegt Van der Linden. Bewoners zijn met redvoertuigen uit de woning geëvacueerd. Zeker vier ambulances waren volgens Van der Linden ter plaatse.

Rode Kruis ondersteunt slachtoffers

Tientallen bewoners die voorlopig niet naar hun woning kunnen terugkeren, worden opgevangen in sporthal Wielewaal. Het Rode Kruis is ingezet om de slachtoffers te ondersteunen.

Van der Linden zegt dat de brandweer alert is op de ontwerpproblemen van de portiekflats, die volgens hem gebouwd zijn in een tijd dat er andere veiligheidsstandaarden golden. In het geval van een brand in een portiekflat raadt hij mensen aan vooral de deuren dicht te houden, om de rook buiten te houden. "Blijf binnen en weg van de voordeur."