Een foto die Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet vrijdag op Instagram postte, toont een NS-controleur in burger. Dat bevestigt de NS aan NU.nl na berichtgeving van NOS. Baudet schreef bij de foto dat het ging om "vier Marokkanen" die twee vriendinnen in de Sprinter-trein "ernstig" lastigvielen.

Naar aanleiding van het 'incident' deed Baudet een oproep aan Nederlanders om los te breken uit "politiek correct gelul".

"Vanavond zijn twee dierbare vriendinnen ernstig lastiggevallen door vier Marokkanen in de trein. Aangifte doen natuurlijk volstrekt zinloos. Oh lieve, kinderlijk naïeve Nederlanders! Stem nou toch eindelijk voor verandering. Breek los uit politiek correct gelul! Red dit land! #FVD", las de begeleidende tekst bij de Instagramfoto van Baudet. In een tweet schrijf hij ongeveer hetzelfde.

Niet lang na de posts van Baudet doken er op sociale media twee getuigen op, een medepassagier en een NS-medewerker, die zeiden dat het ging om NS-controleurs in burger. Dit verhaal lijkt nu bevestigd te worden door een woordvoerder van de NS Geert Koolen, die laat weten dat een NS-controleur zich herkent in de foto van Baudet.

Forum voor Democratie was zondagavond telefonisch niet bereikbaar voor commentaar.

NS bevestigt dat foto controleur toont

Volgens Koolen voerden de controleur samen met twee andere collega's en een politieagent vrijdagavond rond 20.45 uur een routinecontrole in burger uit op de Sprinter-trein van Weesp naar Amsterdam.

Tijdens die controle troffen de vier mannen twee vrouwen aan die niet zouden willen geloven dat zij medewerkers van de NS waren, laat de woordvoerder weten. Nadat de controleurs en de politieagent zich hadden gelegitimeerd, lieten de vrouwen hun vervoersbewijzen zien. "Er ontstond een soort 'welles-nietes-verhaal', voegt hij toe.

In de vrijdagavond rond 22.30 uur gemaakte posts van Baudet staat niet om welke trein het gaat. "Alleen naar aanleiding van de foto kan ik zeggen dat het dezelfde trein is", zegt Koolen.

De twee vrouwen reden overigens niet zwart, laat Koolen weten.

Controles in burger komen vaker voor

Koolen benadrukt dat controles in burger routine zijn. Dat schrijft de NS ook op haar website. De controles worden volgens Koolen ook altijd eerst omgeroepen. Dat is in dit geval volgens hem ook gebeurd. "Op sociale media wordt er gezegd dat wij geen controles in burger uitvoeren, dat is niet waar", zegt Koolen.

Op Instagram reageerde een van de drie NS-controleurs die erbij was tegen Baudet: "Ik vind het bijzonder dat jij dit gebruikt om ‘het Marokkaanse volk’ zwart te maken. Ik en mijn collega zijn geboren en getogen in Nederland. Mijn moeder is geboren in Friesland en mijn vader in Drenthe."