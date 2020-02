Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag ook in hoger beroep celstraffen tot negen jaar geëist tegen de groep van negen mannen die ervan worden verdacht dat ze in oktober 2017 crimineel Benaouf A. uit de gevangenis in Roermond wilden bevrijden. Ze zouden van plan zijn geweest om hiervoor een helikopter te kapen.

In het kort Van de negen mannen werden er vier veroordeeld

De rechtbank achtte de kaping van de helikopter niet bewezen omdat deze nog niet was begonnen

De politie was dankzij een tip op de hoogte van de plannen

Doelwit van de bevrijding Benaouf A. moet oude straf geheel uitzitten voor zijn bijdrage

De rechtbank oordeelde in eerste aanleg dat er geen sprake was van poging tot kaping van de helikopter, juist omdat de politie tijdig ingreep. Die was dankzij een tip op de hoogte van het plan.

Tot frustratie van het OM werden in november 2018 aan vier mannen celstraffen tot dertig maanden cel opgelegd voor de voorbereiding van het kapen van een helikopter. Voorbereidingshandelingen voor het bevrijden van een gevangene zijn niet strafbaar. "Magertjes", was destijds de reactie van het OM op de opgelegde straffen.

De overige vijf werden zelfs geheel vrijgesproken van betrokkenheid bij het kapingsplan omdat niet kon worden bewezen dat zij hiervan op de hoogte waren.

Iedere verdachte had volgens OM een rol

In hoger beroep is tegen drie van de negen verdachten de hoogste straf van negen jaar geëist. Zij zouden een coördinerende rol hebben gespeeld.

Het OM blijft van mening dat bewezen kan worden dat er sprake was van het begin van het uitvoeren van de kapingspoging en daarmee de bevrijdingspoging. Alle verdachten zouden daar in de ogen van het OM voor moeten worden veroordeeld "omdat zij ieder een rol hadden in het plan, dat omschreven kan worden als een militaire operatie", aldus de advocaat-generaal.

Het gerechtshof doet op 6 maart uitspraak.