De actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) gaat dit jaar elke drie maanden actie voeren voor een racismevrije sinterklaastraditie. Dat is zaterdag besloten tijdens een bijeenkomst in Den Bosch, zo meldt RTL Nieuws.

"We hebben veel ideeën besproken waarmee we het hele jaar door kunnen actievoeren", zegt KOZP-oprichter Jerry Afriyie. Hij wilde niets kwijt over de inhoud van de acties. "Soms zullen we ze aankondigen, soms zal het een verrassing zijn. Maar we gaan ermee door tot ons doel is bereikt."

De landelijke campagne #2020ZwartePietVrij wil zich volgens de agenda-uitnodiging van de KOZP-bijeenkomst nadrukkelijk richten op burgemeesters, gemeenten, winkeliers en intochtcomités die zich tot op heden voor behoud van Zwarte Piet hebben uitgesproken.

Ook antidiscriminatiebureaus kunnen een doelwit worden. "Die houden zich nu soms afzijdig van de discussie", zegt Afriyie. "We willen dat deze bureaus zich op hun website uitspreken tegen Zwarte Piet. Nu doe ze dat vaak nog niet omdat ze zich niet in het debat willen mengen."

De locatie van de bijeenkomst van KOZP zaterdag in Den Bosch werd vooraf geheim gehouden. Een eerdere vergadering van de actiegroep afgelopen november in Den Haag werd verstoord door voorstanders van Zwarte Piet die ramen en auto's vernielden en vuurwerk gooiden. Vijf mensen werden toen opgepakt.