De drie Nederlandse piloten die in januari werden gearresteerd in Argentinië mogen het land verlaten, bevestigt KLM zaterdag na berichtgeving door De Telegraaf. Om privacyredenen wordt niet bekend gemaakt wanneer ze naar Nederland vliegen.

De drie piloten werden aangehouden op het vliegveld Ezeiza in Buenos Aires, nadat er in een vrachtvliegtuig 86 kilo cocaïne werd aangetroffen. Het vliegtuig stond op het punt om via Ecuador naar Amsterdam te vertrekken. In totaal werden er zeven mensen gearresteerd, waaronder drie Nederlanders.

Maandag werd bekend dat de piloten werden vrijgelaten. Het Openbaar Ministerie (OM) in Argentinië zag geen aanleiding voor vervolging.

De drugs werd gevonden in een toestel van Martinair, dat onderdeel is van Air France-KLM. Donderdag meldde KLM al dat het toestel naar Nederland mag. De piloten moesten eerst nog een standaard procedure afronden.

De Nederlandse politie helpt de Argentijnse justitie bij het onderzoek. Ze onderzoeken onder meer hoe de piloten controles op het vliegveld ontweken.