Eindhoven krijgt als eerste stad in Nederland een speciale locatie waar mannelijke sekswerkers terecht kunnen voor hulp, zo meldt een woordvoerder van het Expertisecentrum Mensenhandel en (jeugd)Prostitutie aan het Eindhovens Dagblad. Vanaf februari kunnen de sekswerkers terecht in het gebouw waar ook Dynamo Jeugdwerk in Eindhoven zit.

Aanleiding voor 'House of Inner Strength', zoals het inloophuis gaat heten, is een rapport uit 2018 over jongensprostitutie in en rond de stad. Kwetsbare jongeren zouden geronseld worden voor prostitutie. Daarnaast zouden er bordelen zijn met minderjarige escortboys en jongens die voor extra geld onveilige seks hebben met HIV-besmette mannen.



Initiatiefnemers van het inloophuis zijn Lumens en het Expertisecentrum Mensenhandel en (Jeugd)Prostitutie. In het inloophuis worden verschillende vormen van hulp geboden aan de mannelijke sekswerkers. Er is een rechercheur van Team Mensenhandel aanwezig om mee te praten, mannen kunnen zich op HIV en soa's laten testen door een GGD-arts en Vluchtelingen in de Knel is aanwezig voor slachtoffers die geen verblijfstatus hebben of illegaal in het land zijn.



Ook is het Leger des Heils aanwezig om sekswerkers te helpen die uit de industrie willen stappen en Neos probeert dakloze sekswerkers te helpen. Die laatste organisatie gaat ook een aantal ervaringsdeskundigen, jongens die zelf gedwongen werden tot prostitutie, opleiden.

Expertisecentrum Mensenhandel en (jeugd)Prostitutie pleitte naar aanleiding van het onderzoek in 2018 inloophuizen in zes steden, waaronder Eindhoven. Wanneer en of er ook inloophuizen in andere steden komen, is nog onbekend. NU.nl is in afwachting van reactie van het Expertisecentrum Mensenhandel en (jeugd)Prostitutie.