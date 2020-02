Op de laatste dag van januari steeg de temperatuur in De Bilt naar 12,5 graden. Sinds de start van de metingen is het nog nooit zo warm geweest op 31 januari, meldt Weerplaza. Het oude record stamde uit 1990; toen werd het 12,1 graden.

Weerplaza schrijft dat het warmterecord goed in de trend van de opwarmende aarde past. Toch is het volgens het weerbureau opvallend hoe weinig de marge is ten opzichte van bijvoorbeeld honderd jaar geleden; in 1920 was het namelijk 11,2 graden.

"Waar we in de zomer allerlei nieuwe records noteren die inmiddels 2 tot 4 graden hoger zijn dan de records uit 1900-1950, valt dat in de winter wel mee. Gemiddeld is het wel flink zachter, maar niet per se omdat het extreem warmer wordt."

Sinds het begin van de metingen in 1901 is de temperatuur op 31 januari achttien keer boven de 10 graden uitgekomen.

Maand januari was zeer zacht

Het was de afgelopen maand zeer zacht voor de tijd van het jaar. Het werd gemiddeld 6,1 graden in De Bilt. Daarmee komt de maand op een gedeelde vijfde plaats in de lijst met de zachtste januarimaanden sinds de start van de metingen.

In De Bilt kwam het deze maand op zes dagen tot lichte vorst. Matige vorst werd helemaal niet gemeten. Gemiddeld genomen komt lichte vorst dertien keer voor in de eerste maand van het jaar en matige vorst vier keer.

Daarnaast meldt Weerplaza dat de maand vrij somber was met maar ongeveer 49 uur zonneschijn. Normaal gesproken schijnt de zon ongeveer 62 uur. Ook was het op de meeste plekken te droog. Gemiddeld viel er over het hele land 50 millimeter regen, waar 73 normaal is.