Een zestienjarige jongen is vrijdagmiddag neergestoken aan de Prinsenstraat in Ridderkerk, meldt de politie. De tiener is zwaargewond en vecht voor zijn leven. Een dertienjarige jongen is aangehouden.

De toedracht van het steekincident is nog onbekend. Hulpdiensten waren snel ter plaatse en een traumahelikopter rukte uit. Tegelijkertijd gingen rechercheurs in gesprek met getuigen, waarna een verdachte kon worden aangehouden.

Beide jongens gaan naar school in de buurt van de Prinsenstraat, maar het incident gebeurde wel buiten zicht van het pand. De school heeft alle leerlingen naar binnen gehaald en opgevangen. Voor hen wordt ook slachtofferhulp ingeschakeld.

De politie ziet een toename in het aantal in beslag genomen messen bij jeugd, evenals een stijging in het aantal steekincidenten onder jongeren.