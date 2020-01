De politie heeft vrijdag 33 activisten aangehouden van klimaatactiegroep Extinction Rebellion bij het hoofdkantoor van Shell in Den Haag.

De actiegroep was vrijdag met spandoeken naar het hoofdkantoor van Shell gekomen. "Shell must fall", was de centrale boodschap die zij daar lieten horen. Volgens een politiewoordvoerder was de demonstratie niet officieel aangekondigd en zijn de betogers daarom gearresteerd.

Donderdag besmeurden leden van de actiegroep ook al een benzinestation van Shell in Den Haag met groene verf. Eerder op vrijdag bevestigden zij hangsloten aan benzineslangen van een Shell-tankstation in de stad.

Beide acties lijken samen te hangen met de bezettingspoging van het hoofdkantoor van de Nederlands-Britse oliemaatschappij in de hofstad.

Klimaatactivisten staan met een spandoek op het bordes van het hoofdkantoor van Shell in Den Haag. Daarachter staan agenten klaar om in te grijpen. (Foto: Regio15).

Shell: 'We hebben in zeker zin hetzelfde doel als de activisten'

In een reactie op de protestacties laat Shell weten "het recht en de vrijheid om te demonstreren" te respecteren, "als dit maar op een veilige manier gebeurt".

Volgens het bedrijf heeft Shell een strategie die het klimaatakkoord van Parijs en het Nederlandse klimaatakkoord steunt. "In die zin hebben we dus hetzelfde doel als de activisten. We verschillen alleen van mening over de weg ernaartoe."

De gesaboteerde benzineslangen van een tankstation van Shell in Den Haag. (Foto: Regio15)