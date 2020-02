Stille tochten, opengeknipte hekken en tal van rechtszaken. Het is onrustig in de Oostvaardersplassen sinds twee jaar geleden duizenden grote grazers stierven in het gebied. Maandag doet de rechter opnieuw uitspraak over het afschieten van honderden edelherten en daarmee wordt als het ware geoordeeld over de toekomst van het natuurgebied.

"Ga weg! Nee, ik wil niet met je praten." Boos loopt een tegenstander van het afschieten van de edelherten in de Oostvaardersplassen door de hal van de rechtbank in Lelystad.

Het kort geding over het afschieten van de dieren in het natuurgebied is even geschorst en achter de schreeuwende man aan loopt iemand die zegt hem alleen maar een hand te willen geven.

Een agent die toezicht houdt, sust het gekibbel. Als even later de zaak weer verdergaat, klinkt er af en toe gejoel en applaus van de publieke tribune, die zich boven de rechtszaal bevindt.

Provincie Flevoland wil nieuwe onrust voorkomen

Nee, in rustig vaarwater bevinden de Oostvaardersplassen zich nog altijd niet. In de winter van 2017-2018 stierven duizenden grote grazers (heckrunderen, konikpaarden en edelherten) en dat leidde tot protesten over het beleid dat in de Oostvaardersplassen wordt gevoerd.

Er werden stille tochten voor de dode dieren gelopen, de sterk vermagerde edelherten, konikpaarden en heckrunderen die nog wel leefden, werden illegaal bijgevoerd en de hekken van de Oostvaardersplassen werden opengeknipt, waardoor er uiteindelijk herten op de A6 belandden. Om de verkeersveiligheid niet in gevaar te brengen werden de dieren doodgeschoten.

Om nieuwe onrust te voorkomen én om zeldzame vogelsoorten terug te laten keren in de Oostvaardersplassen, besloot de provincie Flevoland in juli 2018 dat het aantal grote grazers drastisch omlaag moest worden gebracht.

Het baardmannetje is verdwenen uit de Oostvaardersplassen. (Foto: Getty Images)

Nachtegaal en baardman moeten terugkeren

Een adviesrapport van voormalig staatssecretaris Pieter van Geel ligt aan dat besluit van de provincie ten grondslag. Van Geel adviseerde in het voorjaar van 2018 om het aantal grote grazers in de Oostvaardersplassen flink te verminderen, omdat de dieren het gebied hadden kaalgevreten.

Wat ooit een half open moerasachtig gebied was waarin tientallen zeldzame vogels als de nachtegaal, graspieper en baardman huisden, was verworden tot een kale vlakte, waar voor vogels geen enkele beschutting was.

Tientallen jaren lang moest de natuur in de Oostvaardersplassen zoveel mogelijk haar gang kunnen gaan. In goede jaren zou de populatie grote grazers flink groeien en in mindere jaren - zoals de strenge winter van 2017-2018 - zou een groot deel van die populatie sterven.

Flevoland wil in totaal 490 edelherten overhouden

Maar aan dat beleid moet volgens de provincie nu dus een eind komen. Het wil niet nogmaals tientallen demonstranten aan de hekken van de Oostvaardersplassen, bleek twee weken geleden in de rechtbank van Lelystad.

Tientallen konikpaarden werden al verplaatst naar andere natuurgebieden en honderden edelherten moesten worden afgeschoten, omdat daar geen andere oplossing voor was, oordeelde de provincie.

Eind 2018 en begin 2019 werden al ruim zeventienhonderd herten gedood. Om in totaal 490 edelherten over te houden, hervatte Staatsbosbeheer - dat de opdracht uitvoert - afgelopen najaar het afschot.

In 2018 en 2019 werden al honderden herten gedood. (Foto: Getty Images)

Besluit rechter over toekomst Oostvaardersplassen

Daar stak de rechter in november vorig jaar echter een stokje voor en ook in hoger beroep oordeelde de rechter dat het afschieten niet verder mocht gaan. De reden: het ontbrak aan een goede motivatie van de provincie Flevoland waarom het afschieten nodig zou zijn.

Het verbod van de rechter gold echter tot en met 31 december vorig jaar. Vanaf 1 januari is een nieuw beleid van kracht in de Oostvaardersplassen en daarvoor heeft de provincie een nieuwe ontheffing verleend om edelherten af te schieten.

Omdat door meerdere natuurorganisaties bezwaar is gemaakt tegen die ontheffing, staat in de rechtszaal het toekomstige beleid van de Oostvaardersplassen als het ware ter discussie.

Mogen duizenden grote grazers in het gebied blijven rondlopen en mag de populatie edelherten ongeremd groeien? Of moet afschot ervoor zorgen dat er weer beschutting voor vogels in het natuurgebied kan groeien, zodat zeldzame soorten kunnen terugkeren? Het is maandag aan de rechter om daar een besluit over te nemen.