Meer dan twaalfduizend doodgeboren kinderen zijn in het afgelopen jaar opgenomen in de Basisregistratie Personen (BRP), blijkt uit cijfers die NU.nl bij het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft opgevraagd. De registratie is pas sinds een jaar mogelijk.

Het gaat in totaal om 12.372 kinderen. De meesten van hen werden in het eerste half jaar al ingeschreven. Bij de registraties waren in totaal 19.613 moeders en vaders betrokken.

Tot begin februari vorig jaar konden ouders hun doodgeboren kinderen alleen inschrijven bij de burgerlijke stand, waarin gemeenten onder meer geboortes en sterfgevallen vastleggen. Maar omdat de kinderen niet in de BRP stonden, bestonden ze formeel niet.

De regels werden aangepast na een petitie van ouders die het niet eens waren met de stand van zaken. De groep verklaarde verdriet te ervaren en vond het feitelijk onjuist dat ze hun kinderen niet konden laten registreren.

Wetswijziging maakte registratie mogelijk

Door een wetswijziging kunnen ouders met terugwerkende kracht hun levenloos geboren kinderen alsnog in de BRP registeren. Hiervoor moeten ze een verzoek indienen bij de gemeente. Wanneer het kind ter wereld kwam en hoelang de zwangerschap duurde, maakt niet uit.

Ouders kunnen hun doodgeboren kinderen alleen inschrijven als ze op het moment van de geboorte in Nederland woonden en inschreven stonden in de BRP.

Het kabinet wil het dit jaar nog uitbreiden naar Nederlanders die in het buitenland wonen en inwoners van de bijzondere overzeese gemeenten Bonaire, Sint-Eustatius en Saba.