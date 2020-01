De 26-jarige man die in de nacht van maandag op dinsdag om het leven kwam bij een dodelijk schietincident in een Amsterdamse studentenwoning, werd per ongeluk geraakt bij de opname van een videoclip.

Dat laat het Openbaar Ministerie Amsterdam (OM) vrijdag weten. Volgens een van de verdachten, een goede vriend van het slachtoffer, ging het wapen ongewild af en werd de man per ongeluk getroffen.

Het slachtoffer was samen met drie anderen, een 16-jarig meisje en twee mannen van 21 en 23 jaar oud, bezig met de opnames van de clip in de studentenwoning. De politie heeft dit drietal dinsdag aangehouden, nadat zij zich zelf hadden gemeld.

De 21-jarige man is vrijdag voor een periode van veertien dagen in bewaring gesteld. Hij zit in voorlopige hechtenis op verdenking van doodslag en verboden wapenbezit.

De 23-jarige man en het 16-jarige meisje zijn heengezonden. Hun betrokkenheid lijkt gering, meldt het OM. Ze blijven wel verdachten in de zaak.