Erik Akerboom wordt definitief het nieuwe hoofd van de inlichtingendienst AIVD. Daar heeft de ministerraad vrijdag mee ingestemd, laat hij weten in een brief die op de website van de politie is gepubliceerd. De huidige korpschef van de Nationale Politie begint op 1 mei aan zijn nieuwe baan.

Vorige week meldde de Volkskrant al dat Akerboom de enige kandidaat zou zijn voor de functie van directeur-generaal bij de AIVD. Akerboom schrijft nu dat hij hier toen nog niets over kon zeggen, "omdat de procedure nog niet was afgerond".

Volgens Akerboom kwam de AIVD "onverwacht" op zijn pad. Hiermee werd de keuze over zijn toekomst versneld, schrijft hij. "Na vier intense jaren als korpschef neem ik nu eerder afscheid dan ik had gepland. Ik kijk terug op hoe het korps veranderde, maar vooral op het geweldige werk dat door veel collega's is verzet."

"Er waren aanslagen, zware en grote zaken, spannende demonstraties en vooral het dagelijkse politiewerk dat steeds weer van grote waarde bleek. Ik heb veel waardering en bewondering voor alle collega's die zich met hart en ziel inzetten voor de veiligheid, direct of indirect. Het vertrouwen van de burger in politiemensen is groot, ook en misschien wel juist in moeilijke tijden", aldus Akerboom.

Akerboom is opvolger van Dick Schoof

Akerboom werd in maart 2016 korpschef bij de Nationale Politie. Daarvoor diende hij in Utrecht en was hij hoofd Regionale Recherche Ondersteuning. Ook was hij in het verleden de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid.

Medio december maakte de AIVD bekend een opvolger te zoeken voor Dick Schoof, die na amper een jaar vertrekt.

Als hoofd van de AIVD gaat Akerboom zich opnieuw bezighouden met het beschermen van de nationale veiligheid, door tijdig (terroristische) dreigingen, internationale politieke ontwikkelingen en andere risico's te signaleren.