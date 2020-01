Den Haag zal woensdag toch niet opnieuw het toneel zijn van honderden trekkers. Actiegroep Farmers Defence Force (FDF) heeft de protestactie vrijdagochtend afgeblazen. Op 20 februari presenteren belangengroepen uit de agrarische sector eigen doorrekeningen van de stikstofemissiecijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De boeren verwachten dat dit nieuw licht op de zaak zal werpen.

"We houden ons kruit uit tactische overwegingen droog voor als het echt nodig is", aldus FDF in het persbericht. De organisatie verwacht dat de doorrekeningen van het Mesdag Zuivelfonds en Stichting Stikstofclaim in het voordeel van de boeren zullen uitvallen. Pas na de publicatie zal FDF zich beraden op nieuwe stappen.

Een woordvoerder van het RIVM benadrukt dat niet het instituut met nieuwe cijfers komt, maar dat de belangengroepen bezig zijn met eigen onderzoek.

FDF had de eigen achterban opgeroepen op 5 februari massaal naar Den Haag te komen, omdat het Landbouwcollectief - waar FDF onderdeel van is - dan een gesprek zal voeren met minister Carola Schouten (Landbouw) en premier Mark Rutte.

Donderdagavond deelde de boerenactiegroep in een persbericht mee dat er van dit gesprek "geen sprake" kan zijn, omdat de organisatie verwacht dat er op een later moment meer te halen valt. Dit bericht werd echter op dezelfde avond weer ingetrokken.

Gesprek met Rutte en Schouten gaat door

Vrijdagochtend maakt het Landbouwcollectief bekend nog steeds in gesprek te zullen gaan met Schouten en Rutte. Ook bij het ministerie staat het overleg nog op de agenda.

Een woordvoerder van FDF laat tevens weten hierbij aanwezig te zullen zijn, maar voor 20 februari geen "afspraken" te willen maken. Eerder zei de actiegroep nog dat tijdens dit gesprek met Schouten en Rutte "spijkers met koppen moesten worden geslagen".

Het Landbouwcollectief komt later op vrijdag nog met een uitgebreidere verklaring.