De gemeente Amsterdam kan niet voor 100 procent uitsluiten dat de achterstallig onderhouden bruggen en kademuren in de stad zullen instorten. Van de sterk verouderde bouwwerken is 90 procent nog niet onderzocht. Daarom kan geen indicatie worden gegeven van het instortingsgevaar.

Dat blijkt uit een reactie van de gemeente op een reconstructie van AT5 over de staat van de Amsterdamse bruggen en kademuren.

Momenteel wordt de omvang van het probleem in kaart gebracht. Het onderzoek naar de veiligheid van de bouwwerken is echter een tijdrovend proces. In twee jaar tijd werd 18 van de 202 kilometer kademuur onderzocht en in 2019 waren slechts 9 van de 850 verkeersbruggen gekeurd.

De bruggen en kademuren waarvan de gemeente weet dat ze het kwetsbaarst zijn, worden gemonitord en bij het minste teken van gevaar direct afgesloten voor verkeer. Het probleem is dat de gemeente van het merendeel van de bouwwerken geen idee heeft hoe groot het gevaar op instorten is.

Beheer van kades en bruggen verwaarloosd

Het beheer van de bruggen en kades is in de afgelopen decennia verwaarloosd. De gemeente is verantwoordelijk voor de veiligheid en het onderhoud van in totaal zo'n zestienhonderd bruggen, 600 kilometer aan kades en oevers en vijf verkeerstunnels.

In juni van 2019 maakte de gemeenteraad bekend in de komende vier jaar 450 miljoen euro uit te trekken voor de renovatie van kades en bruggen in de stad. Het is de vraag of dat voldoende is voor het oplossen van deze infrastructurele uitdaging.

Het herstelproject zal voor hinder gaan zorgen. Vele tientallen bruggen, wateren en wegen zullen worden afgesloten vanwege de werkzaamheden en vele plannen van de stad zullen niet kunnen worden uitgevoerd omdat er geen geld voor is.