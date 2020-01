De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) stelt een intern onderzoek in naar aanleiding van door RTL Nieuws gedeelde beelden waarop te zien is dat dierenartsen van de NVWA varkens met een peddel slaan.

Iemand die zich voordeed als medewerker maakte namens dierenwelzijnsorganisatie Ongehoord beelden bij een slachthuis in IJsselstein dat zowel biologisch vlees als vlees met een Beter Leven Keurmerk levert.

Per dag worden in het slachthuis tienduizend varkens geslacht. Op de beelden is te zien dat varkens herhaaldelijk geslagen worden en aan oren en staarten worden getrokken door personeel. Ook blijkt dat de dieren tijdens transport soms hard met een peddel worden geslagen, zelfs als ze geen kant op kunnen.

Volgens instructies van de NVWA moeten dieren tijdens het transport naar de slacht zo min mogelijk stress ervaren en de tijd en ruimte krijgen om zich te verplaatsen. Toch is in de video te zien dat dierenartsen van de NVWA toekijken wanneer de dieren geslagen worden en zelf soms ook een tik uitdelen met de peddel.

De NVWA zegt vrijdag dat varkens niet geslagen mogen worden, en zeker niet door haar eigen dierenartsen. Ook het slachthuis reageert geschokt op de beelden en kondigt een onderzoek en maatregelen aan, waaronder meer cameratoezicht.

In grote slachthuizen is permanent toezicht. De NVWA is verantwoordelijk voor dat toezicht. In september bleek al dat het toezicht op slachthuizen in een deel van het land ernstig tekortschiet. De afgelopen kabinetten hebben telkens bezuinigd op de toezichthouder.