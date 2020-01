Dino Soerel heeft donderdag niet geprobeerd uit de gevangenis in Heerhugowaard te breken, maar er waren wel vermoedens "dat er iets ophanden was". Dat laat het ministerie van Justitie en Veiligheid aan NU.nl weten.

Ook de advocaten van Soerel laten vrijdag in een persbericht weten dat er geen sprake was een uitbraakpoging.

De Telegraaf meldde op basis van bronnen dat Soerel samen met een andere gedetineerde donderdagavond had geprobeerd uit de gevangenis in Heerhugowaard te ontsnappen. Dat nieuws werd ook overgenomen door NU.nl.

Van een actieve uitbraakpoging was echter geen sprake. Er was informatie binnengekomen waaruit bleek dat er mogelijk een uitbraak aanstaande was. Om die reden is Soerel overgeplaatst naar de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) binnen de Penitentiaire Inrichting Vught (PI Vught). Hij zit een levenslange gevangenisstraf uit voor zijn aandeel in de moorden op Kees Houtman en Thomas van der Bijl, respectievelijk in 2005 en 2006.

Politie onderzoekt wat waar is van uitbraakplan

Op dit moment wordt onderzocht of de informatie over de vermeende poging tot ontsnapping op enige waarheid berust. Soerel ontkent in ieder geval ten stelligste dat hij een uitbraakpoging aan het plannen was. Zijn advocaten Nico Meijering en Christian Flokstra wijzen erop dat er bij Soerel ook geen goederen zijn aangetroffen die daarop wijzen.

De advocaten van Soerel zullen bezwaar maken tegen zijn overplaatsing naar de EBI waar een zeer streng regime geldt.